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Patrice Aminati spricht über ihre Krebsprognose
Patrice Aminati
«Glaub der Diagnose, aber nicht der Prognose»
Im «Nachtcafé» auf SWR spricht Patrice Aminati über die Prognosen, die sie zu ihrer Krebserkrankung erhalten hat.
Publiziert: 05.04.2026 um 11:16 Uhr
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