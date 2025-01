«Ich darf Herzschmerz in all seiner Herrlichkeit spüren»

Der 7. Januar ist für Paris Jackson ein bedeutender Tag.

Auf einen Blick Paris Jackson feiert fünf Jahre Nüchternheit und offenbart ihre Suchtprobleme

Sie teilt emotionale Einblicke in ihr Leben ohne Drogen und Alkohol

«Hallo, ich bin PK und ich bin Alkoholikerin und heroinabhängig», beginnt Paris Jackson (26), die Tochter des verstorbenen «King of Pop», Michael Jackson (1958-2009), ihren Instagram-Beitrag vom 7. Januar 2025.

«Heute markiert fünf Jahre clean und nüchtern von allen Drogen und Alkohol», fährt sie fort. Und erklärt: «Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre ein schlechter Euphemismus. Dankbarkeit kratzt kaum an der Oberfläche. Nur weil ich nüchtern bin, darf ich heute lächeln. Ich darf Musik machen. Ich darf die Freude erleben, meine Hunde und meine Katze zu lieben.»

Paris Jackson kann wieder Emotionen spüren

Sie macht deutlich, wie sehr sie in den Jahren ihrer Abhängigkeit ihre Gefühle betäubt hat, in dem sie schreibt: «Ich darf Herzschmerz in all seiner Herrlichkeit spüren. Ich darf trauern. Ich darf lachen. Ich darf tanzen. Ich kann vertrauen. Ich spüre die Sonne auf meiner Haut und sie ist warm. Ich habe festgestellt, dass das Leben weitergeht, unabhängig davon, ob ich nüchtern bin oder nicht, aber heute kann ich es geniessen.»

Ihren Worten fügt Jackson ein Zusammenschnitt von Fotos und Videos hinzu, die die letzten fünf Jahre zu dokumentieren scheinen. «Hier ist ein kleiner Schnappschuss von dem, was durch meine Nüchternheit möglich wurde, und mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich fast alles verpasst hätte», kündigt sie den Clip an, der mit einer Alkohol trinkenden Jackson beginnt und mit einer lebenslustigen, lachenden Frau endet. Sie macht Musik, reist, erlebt Abenteuer. Auch innige Momente mit ihrem Partner Justin Long sind zu sehen.

Bevor der Clip endet, erscheint eine Nachricht in roten Buchstaben vor schwarzem Hintergrund, die lautet: «An diejenigen, die mir auf dieser Reise geholfen haben, wenn auch nur für den Anfang, die Mitte oder die ganze Zeit bisher. Ihr wisst, wer ihr seid und ich verdanke euch mein Leben. Danke. Fünf Jahre, danke Gott.»