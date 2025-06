Ob das Papa schmeckt? Putins Tochter stellt in Paris Anti-Kriegs-Kunst aus

Elizaveta Krivonogikh, angeblich die uneheliche Tochter von Wladimir Putin, kuratiert in Paris eine Ausstellung mit Antikriegskunst. Die Russin arbeitet in zwei Galerien, was für Wirbel in der Kunstszene sorgt. Ihre Herkunft wirft Fragen auf – und spaltet die Meinungen.

Publiziert: vor 27 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten