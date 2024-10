Nana Mouskouri kündet endgültigen Bühnenabschied an

Nana Mouskouri bereitet sich auf ihren endgültigen Rückzug von der Bühne vor. Leicht fällt es ihr nicht. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Aristidis Vafeiadakis 1/5

Schlagerstar Nana Mouskouri (89) hatte es schon einmal probiert, den Abschied von der Bühne. Jetzt kündigt sie in einem «Spiegel»-Interview erneut an, nicht mehr auftreten zu wollen. Diesmal endgültig.

Vier Jahre lang war Mouskouri mit einer ausgiebigen Abschiedstournee durch die Welt gereist und hatte im Sommer 2008 in Athen ihr (vorerst) letztes Konzert gegeben. Sechs Jahre später stand die Sängerin doch wieder auf der Bühne und feierte ihr Comeback. Dem «Spiegel» erklärte sie nun in einem langen Interview: «Ich war so traurig. Ohne die Bühne ging es mir schlecht. Es fühlte sich an, als müsste ich sterben, wenn ich nicht mehr singe.»

«Ich habe kein Recht, auf die Bühne zu gehen und schlecht zu singen»

Trotzdem kündigte sie nun erneut ihren Abschied an. Sie werde noch «einige Auftritte machen, und dann war's das. Ich glaube, ich habe genug getan», sagte die Sängerin. Und erklärte: «Ich kann nicht so tun, als wäre ich eine junge Frau. Ich möchte die Leute nicht leiden lassen. Ich habe kein Recht, auf die Bühne zu gehen und schlecht zu singen, auch wenn die Zuhörer mir dafür applaudieren würden.»

Leicht wird der Musikerin der Abschied auch diesmal nicht fallen. Auf die Frage, was Nana Mouskouri ohne ihre Musik sei, antwortete sie schlicht: «Null». Schon jetzt scheint der Schmerz gross. Ein Tribut-Album, das anlässlich ihres 90. Geburtstages am 13. Oktober vom Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen wurde, könne sie nicht hören, ohne zu weinen: «Ich erinnere mich dann an die Zeit, als ich jung war und diese Lieder lernte.»

300 Millionen Mal verkauft

Die griechische Musikerin ist laut Universal mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Sängerin nach Madonna (66). In Deutschland ist sie durch Schlager wie «Weisse Rosen aus Athen» oder «Guten Morgen, Sonnenschein» bekannt geworden.