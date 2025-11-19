Billy F. Gibbons, Elwood Francis und Frank Beard bringen den ZZ-Top-Sound nach Zürich: Am 14. Juli wird The Hall zur Bühne für eine einmalige Rock-Show. Es ist das einzige Konzert auf Schweizer Boden.

Nur einmal in der Schweiz

ZZ Top kommt am 14. Juli 2026 nach Zürich. Foto: Pressebild

Darum gehts ZZ Top kommt zurück nach Europa und spielt in Zürich

Billy F. Gibbons verspricht energiegeladene Show für europäisches Publikum

Band hat weltweit über 60 Millionen Alben verkauft

Fynn Müller People-Redaktor

ZZ Top kommt zurück nach Europa – und macht am 14. Juli 2026 in The Hall in Zürich Halt. Billy F. Gibbons (75), Elwood Francis (63) und Frank Beard (76) starten ihre Europatour nach zwei Jahren Pause in Tartu (Estland) und spielen innerhalb von fünf Wochen in 13 Ländern. Nach Stopps in Skandinavien, Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden und Frankreich endet die Tour mit Konzerten in Spanien.

Billy F. Gibbons freut sich: «Wir lieben das europäische Publikum – energiegeladen und enthusiastisch wie kein anderes. Wir bringen ‹The Big One!› nach Zürich und werden garantiert richtig rocken.»

ZZ Top, seit 1969 ununterbrochen aktiv, hat weltweit über 60 Millionen Alben verkauft. Hits wie Eliminator und ihre legendären Gitarrenriffs haben die Band zur Rock-Ikone gemacht. Mit acht Top-40-Singles, mehreren Platin-Alben und der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame bleibt ihr Status unantastbar.

Der Vorverkauf für Zürich startet am 24. November um 11 Uhr bei Ticketcorner.