Notfall bei Hollywood-Star Hier wird Tara Reid mit dem Rollstuhl abgeholt

Nach ihrem Zusammenbruch in einem Hotel erhebt «American Pie»-Star Tara Reid schwere Vorwürfe: Jemand habe ihr K.-o.-Tropfen in den Drink gemischt. Die Polizei bestätigt einen Noteinsatz, habe aber bislang keine Anzeige wegen einer möglichen Vergiftung erhalten.

Publiziert: 12:01 Uhr | Aktualisiert: vor 28 Minuten