Robert Pattinson (38) gibt in einem neuen Interview Einblicke in sein Leben als Vater. Besonders der Geruch seiner kleinen Tochter scheint es ihm angetan zu haben. «Ich erinnere mich, dass die Leute immer gesagt haben: ‹Oh, magst du nicht, wie Babys riechen?› Aber ich dachte, sie riechen nur nach Babypuder. Dann habe ich ein Baby bekommen und dachte: Mein Baby riecht unglaublich», schwärmt er in der «Vogue».

Es sei etwas in dem Geruch seiner Tochter, anhand dessen er sie identifizieren könnte, erzählt der «Twilight»-Star weiter. «Sie riecht nicht wie andere Babys», ist er sich sicher. Pattinsons gemeinsame Tochter mit Suki Waterhouse (33) kam im März 2024 zur Welt.

Seltene Worte über sein Baby

Es ist selten, dass Robert Pattinson in Interviews über seinen Nachwuchs spricht. Normalerweise hält er sein Kind aus der Öffentlichkeit heraus, auch der Name des Mädchens ist nicht bekannt. Die Geburt hatte seine Partnerin Suki Waterhouse im April 2024 mit einem Post auf Instagram bestätigt: «Willkommen auf der Welt, Engel», schrieb sie damals zu einem Schnappschuss mit dem Säugling.

Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind seit 2018 ein Paar, seit 2023 sollen sie verlobt sein. Dass sie ihr erstes Kind erwarten, verriet die Sängerin und Schauspielerin im November 2023 bei einem Konzert auf der Bühne.