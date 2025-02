Chris Hemsworth snöbt auf der sonnigen Skipiste in Zermatt VS. Nicht nur er ist Fan vom Wallis: Diese VIPs zieht es ebenfalls gern an den Fuss des Matterhorns.

Zermatt zieht die Stars magisch an

1/6 Chris Hemsworth geniesst derzeit Winterferien in Zermatt VS. Foto: Instagram/Chris Hemsworth

Auf einen Blick Zermatt ist bei Stars beliebt für Winterferien und Sommerausflüge

Chris Hemsworth und andere Prominente geniessen Skifahren und Bergkulisse

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Im Winter gehört Zermatt VS zu den beliebtesten Ferienorten: Schneebedeckte Berge, blauer Himmel und wärmende Sonnenstrahlen locken jährlich Tausende Touristen in das Skigebiet am Fuss des Matterhorns. Von dicken Skikleidern umhüllt, lässt sich dabei kaum ein Star von Herrn und Frau Schweizer unterscheiden. Vielleicht auch ein Grund, warum die grossen Namen die kalten Wintertage gern dort verbringen. Chris Hemsworth (41) machts vor: Der «Thor»-Schauspieler gleitet bei bestem Wetter über die Skipiste – das perfekte «little getaway» eben, wie er auf Instagram postet.

Hemsworth ist nicht der Einzige, der den schönen Flecken in der Schweiz zu schätzen weiss. Das sind die Stars, die es immer wieder nach Zermatt verschlägt.

Christa Rigozzi (41)

Christa Rigozzi (41) zeigt sich auf ihrem Instagram-Account als richtiger Zermatt-Fan. Im Winter verbringen die Moderatorin, ihr Mann Giovanni «Gio» Marchese und ihre Töchter, die Zwillingsmädchen Alissa und Zoe (8), die kalten Wintertage gern in der Walliser Gemeinde. Dabei darf für Rigozzi ein Abstecher ins Nobelrestaurant Chez Vrony nicht fehlen.

Und wo es im Winter schön ist, ist es im Sommer meistens mindestens genauso schön: Rigozzi verreist auch an heissen Tagen übers Wochenende ins hübsche Wallis.

Luca (30) und Christina Hänni (34)

0:30 Video auf Insta gepostet: Hier rast Luca Hänni im Wallis die Piste runter

Ein perfektes Beispiel dafür, dass in Zermatt nicht nur der Wintersport, sondern auch die Liebe zelebriert wird, sind die Hännis. Vor knapp drei Jahren ist der Berner Sänger vor der Tänzerin auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Bei der traumhaften Kulisse des Antrags dürfte ihr das Ja leicht über die Lippen gerutscht sein.

Julia Garner (31)

Die US-amerikanische Schauspielerin Julia Garner, bekannt aus der erfolgreichen Netflix-Serie «Inventing Anna», feierte neulich sogar Neujahr in Zermatt. Sie und ihr Mann Mark Foster (41) teilten am ersten Januar herzige Schnappschüsse aus ihren Ferien in der Schweiz – mit dem Matterhorn im Hintergrund, natürlich.

Michelle Hunziker (48)

Ein Jahr zuvor haben Michelle Hunziker, ihr damaliger Partner Alessandro Carollo (42) und ihre beiden jüngsten Töchter Sole (12) und Celeste (10) in Zermatt Silvester gefeiert.

Paul Bettany (53)

Ein Arbeitskollege von Chris Hemsworth war übrigens auch schon in der Schweiz: Marvel-Star Paul Bettany (53) postete Anfang vergangenen Jahres ein Selfie von sich aus dem Schnee. «Zermatt schon wieder. Perfekte Tage», heisst es unter dem Ferienpost.

