Katie Holmes hat ein Veilchen

Schauspielerin Katie Holmes wurde in New York mit einem an ihr ungewohnten Accessoires gesichtet: Einem Veilchen. Was es damit wohl auf sich hat?

1/5 So kennt man Katie Holmes: Schön geschminkt und bestens gestylt.

Saskia Schär Redaktorin People

Katie Holmes (45) ist bekannt für ihre coolen und stylishen Looks, mit denen sie regelmässig alle Blicke auf sich zieht. Der Blick eines Paparazzo war ihr auch am Montag in New York sicher, dieses Mal jedoch aus einem anderen Grund: Im Gesicht der Schauspielerin ist auf der linken Gesichtshälfte deutlich ein Veilchen zu erkennen. Das entsprechende Bild liegt der «Daily Mail» vor, die beim Team von Holmes auch nach dem Ursprung des blauen Auges nachgefragt hat – bislang ohne Antwort.

Es überrascht ein wenig, dass Holmes ihre Gesichtsverfärbung nicht hinter einer Sonnenbrille versteckt, kombiniert sie eine solche doch oft zu ihren Outfits. So beispielsweise auch am vergangenen Donnerstag, wo sie in einer Jupe-Shirt-Kombi von der Marke Faithfull abgelichtet wurde. Bei genauem Hinsehen lässt sich dabei bereits auf diesem Bild eine schwarze Verfärbung unter ihrem linken Auge ausmachen. Dabei könnte es sich allerdings auch nur um einen Schatten handeln.

Woher stammt das Veilchen?

Über den Ursprung des blutunterlaufenen Auges und wie lange sie es bereits hat, kann nur spekuliert werden. Sind die blauen Flecken die Folgen einer Beautybehandlung mittels Injektion? Ist Holmes gegen die berühmte Tür gelaufen? Oder hat sie gar eine Faust abbekommen? So unwahrscheinlich der letzte Punkt auch klingen mag, ganz ausgeschlossen werden kann er nicht: Katie Holmes ist begeisterte Boxerin.

Im Actionthriller «Doorman» verkörperte Holmes 2018 eine Ex-Marine, wofür sie sich mittels Box-Training fit machte und so ihre Liebe für die Sportart entdeckte, wie sie damals gegenüber «Women's Health» erklärte. «Ich habe viel geboxt, was ich vorher noch nie gemacht habe. Es gibt dir einen Kick. Man kann den ganzen Stress des Tages loswerden. Ich gehe einfach da rein und denke an all die banalen Dinge, die mich stören. Ich verschiebe alle meine Telefonanrufe auf die Zeit nach dem Boxen, denn dann bin ich viel ruhiger.» Gut möglich also, dass sie tatsächlich eine abbekommen hat.

Tierische Grüsse

Katie Holmes postet nur wenige Stunden nach dem Auftauchen des Paparazzo-Schnappschusses drei Selfies von sich und ihrer Katze auf Instagram. Darauf zeigt sie sich ungeschminkt und am Boden liegend. Ein Veilchen ist nicht zu erkennen, lediglich auf dem letzten Bild sind unter ihrem linken Auge dunkle Schatten zu erkennen, die Bildqualität ist allerdings auch nicht gerade berauschend. Auffallend: Selfies dieser Art sind auf ihrem Instagram-Profil eher selten zu finden. Ob das ihre Antwort zu den Gerüchten ist?