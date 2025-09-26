Nach der knapp 140-Millionen-Euro-Scheidung von Isla Fisher zeigt sich der Komiker Sacha Baron Cohen mit Onlyfans-Model Hannah Palmer. Die beiden lernten sich Medienberichten zufolge bei einer Geburtstagsparty auf Ibiza kennen. Sind sie ein Paar?

Sacha Baron Cohen scheint die Trennung von Isla Fisher überwunden zu haben. Foto: CraSH/imageSPACE/ddp/Sipa USA

Darum gehts Sacha Baron Cohen und Hannah Palmer wurden beim gemeinsamen Dinner gesichtet

Die beiden lernten sich bei Taika Waititis Geburtstagsparty auf Ibiza kennen

Palmer verdient mit OnlyFans angeblich 4,5 Millionen Euro pro Jahr

SpotOn Die People-Agentur

Der Comedian und Schauspieler hat möglicherweise sein Herz wieder neu vergeben. Sacha Baron Cohen (53) wurde beim gemeinsamen Dinner mit dem bekannten OnlyFans-Model Hannah Palmer (27) gesehen. Mehrere Medien, darunter auch das britische Boulevard-Blatt «The Sun», veröffentlichten Schnappschüsse von den beiden. Die 27-Jährige und der Komiker verbrachten den Berichten zufolge rund zwei Stunden in einem Restaurant, bevor sie in derselben Limousine verschwanden.

Augenzeugen berichten von intensiven Gesprächen zwischen dem frisch geschiedenen Schauspieler und der Social-Media-Influencerin. «Trotz des Altersunterschieds verstanden sie sich richtig gut und hatten viel zu besprechen», verriet ein Insider gegenüber «The Sun». Palmer erschien im Leo-Print-Minikleid und Stiefeln, Cohen hielt sich in blauem T-Shirt und Schildmütze zurück.

Bei Geburi-Party kennengelernt

Kennengelernt haben sich die beiden den Berichten zufolge bei Regisseur Taika Waititis 50. Geburtstag im vergangenen Monat auf Ibiza. Der neuseeländische Filmemacher hatte nur einen engen Freundeskreis eingeladen – darunter seine Ehefrau Rita Ora (34), die wiederum mit Hannah Palmer befreundet ist. «Es war ein grosses Dinner, bevor alle im Villa eigenen Nachtclub feierten», schildert ein Partybesucher die glamouröse Feier.

Palmer, die mit ihrem Onlyfans-Account angeblich rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, teilte Fotos der luxuriösen Villa-Party mit ihren drei Millionen Followern auf Instagram und Tiktok. Nach dem Dinner mit Cohen soll Palmer übrigens noch zu einer Party von Hotel-Erbin Paris Hilton (44) weitergezogen sein.

Teure Scheidung von Isla Fisher

Erst im Juni wurde die Scheidung von Sacha Baron Cohen von Schauspielerin Isla Fisher (49) rechtskräftig. Die beiden waren 14 Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Die Aufteilung ihres geschätzten 140-Millionen-Euro-Vermögens verlief laut Berichten einvernehmlich. «Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben», erklärten beide in einem Statement.

Während Cohen sein neues Glück erkundet, widmet sich die 49-jährige Fisher ihrer Schauspielkarriere. Sie wirbt derzeit für den Thriller «Die Unfassbaren 3 – Now You See Me», der im November in die Kinos kommt. Erst kürzlich zeigte sie sich elegant bei einem «Vogue»-Event im Londoner Savoy Hotel.

Die gebürtige Omanerin Palmer verbrachte den Sommer in Ibiza mit Promis wie Rita Ora und Reality-TV-Star Vas J Morgan (36). In den sozialen Medien teilt sie mit ihren Millionen Followern regelmässig Einblicke aus exotischen Locations von Hawaii bis Saint-Tropez. Ein Insider schwärmt: «Hannah ist superlustig und genauso klug wie schön. Sacha kann sich glücklich schätzen, ein Date mit ihr bekommen zu haben.»