US-Schauspieler Martin Mull (†80) gestorben

Die Vereinigten Staaten trauern um einen ihrer bekanntesten Schauspieler. Martin Mull (†80) ist tot.

Er spielte unter anderem in den beliebten Serien «Roseanne» und «Sabrina - Total verhext». Seine Tochter teilte auf Instagram mit, dass der Schauspieler in Los Angeles verstorben ist. «Ich bin untröstlich, dass mein Vater am 27. Juni nach einem tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit zu Hause verstorben ist», erklärte sie.

Mull spielte in den vergangenen Jahren zudem in den Serien «Dads». «Life in Pieces», «Veep – Die Vizepräsidentin», «Navy CIS», «I'm Sorry» sowie «Grace and Frankie». Vor allem für die Hauptrolle in der Serie «Dads» war Muller weltbekannt geworden.