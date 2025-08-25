1/10 Jaz Elle Agassi zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit. Sie begleitete ihren Vater Andre Agassi zu den US Open. Foto: imago/UPI Photo

Es ist fast zwanzig Jahre her, dass man die Tochter der beiden Tennis-Legenden Andre Agassi (55) und Steffi Graf (56) zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen hat. Damals war Jaz Elle Agassi gerade einmal zwei Jahre alt. Inzwischen ist sie zu einer jungen Frau herangewachsen und zeigt sich mit 21 Jahren erstmals wieder im Rampenlicht.

Auch der deutsche Comedian Michael Mittermeier (59) hielt seine Tochter Lilly stets vor neugierigen Blicken versteckt. Als die inzwischen 17-Jährige geboren wurde, war für Mittermeier und seine Ehefrau Gudrun Allwang (55) klar, dass ihre Tochter nicht unter den Augen der Paparazzi aufwachsen soll. Siebzehn Jahre lang wusste man also nicht, wie Lilly aussieht – bis jetzt.

Inzwischen sind die Töchter junge Frauen

Sowohl Agassi als auch Mittermeier haben aber nicht plötzlich ihre Meinung geändert und ihre Töchter auf den roten Teppichen der Welt vorgeführt. Es sieht so aus, als ob die jungen Frauen ein Wort mitzureden hatten und sich selbst dazu entschieden, sich in der Öffentlichkeit an der Seite ihrer berühmten Väter zu zeigen.

Im Fall von Agassi sah man Jaz Elle Agassi an den US Open auf der Tribüne sitzen – wie sollte es auch anders sein. Als Tochter zweier Tennis-Stars gibt es wohl kaum eine passendere Situation, sich öffentlich zu zeigen, als eine Ehrung des eigenen Vaters. Andre Agassi wurde an dem Event mit dem «Serving Up Dreams»-Award ausgezeichnet. Diesen Moment wollte seine Tochter offenbar nicht verpassen und begleitete ihren berühmten Vater zu dem Anlass. Jaz Elle Agassi ist Fitnesstrainerin und hat auf Instagram zwar 20'000 Follower, gepostet hat sie allerdings bisher noch nichts. In ihrer Story postete sie im Rahmen der US Open ein Selfie mit ihrem Vater sowie ein Foto hinter den Kulissen, auf dem sie mit Vogue-Legende Anna Wintour (75) in ein Gespräch vertieft ist.

Kein Name ohne Gesicht mehr

Bei Michael Mittermeier scheint eine Reise mit der Familie zu einem Umdenken geführt zu haben – bei ihm sowie seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter. Das Trio bereiste drei Länder in drei Wochen, beginnend in Botswana in Afrika. In verschiedenen Beiträgen auf Instagram sieht man die Abenteuer, die sie erleben. Vom Besuch bei den Victoria Falls – den grössten Wasserfällen der Welt – bis hin zu einem Bungeesprung von Mutter und Tochter. Und mit einem Mal sieht man die 17-jährige Lilly Mittermeier, die bisher ein gesichtsloser Name für die Öffentlichkeit war. Und man sieht: Lilly ist ganz Mama Gudrun. Ob sie in Zukunft nun öfter zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.