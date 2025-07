Nach Auftritt auf dem Gurten Will Smith spielt Alphorn in Genf

US-Rapper und Schauspieler Will Smith scheint sich in der Schweiz wohl zu fühlen. Nach seinem Auftritt am Berner Gurtenfestival versuchte er sich an einem traditionellen Schweizer Instrument.

Publiziert: 11:38 Uhr | Aktualisiert: 11:44 Uhr