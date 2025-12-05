Darum gehts Frank Gehry starb mit 96 Jahren in Santa Monica

Berühmte Werke: Guggenheim-Museum Bilbao, Fondation Louis Vuitton Paris

Er verstarb nach kurzer Atemwegserkrankung laut einer Mitarbeiterin

Der weltberühmte Architekt Frank Gehry ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 96 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Santa Monica, wie sein Büro mitteilte. Zu den bekanntesten Gebäuden des US-Kanadiers in Europa gehören das Guggenheim-Museum in Bilbao, die Fondation Louis Vuitton in Paris und die DZ Bank in Berlin. Er sei nach einer kurzen Atemwegserkrankung gestorben, teilte seine Mitarbeiterin Meaghan Lloyd der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auf der ganzen Welt stehen Gebäude des Pritzker-Preisträgers, darunter der Neue Zollhof in Düsseldorf, das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, die Walt-Disney-Konzerthalle in Los Angeles, die Art Gallery of Ontario in Toronto, die Dwight-D.-Eisenhower-Gedenkstätte in Washington sowie Wohngebäude unter anderem in Prag, New York und vielen anderen Städten. Geboren wurde Gehry 1929 im kanadischen Toronto als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen. Als Teenager zog die Familie nach Los Angeles weiter, wo Gehrys Vater und auch er selbst Jobs als Lastwagenfahrer annahmen.

Auf einer Abendschule, wo er den Abschluss nachmachte, entdeckte ein Lehrer sein Interesse für Architektur und unterstützte ihn. In den 1960er Jahren gründete Gehry dann sein eigenes Architektur-Studio in Los Angeles und bekam erste Aufträge. Auch im hohen Alter hatte Gehry bis zuletzt weiter an Entwürfen und Projekten gearbeitet.