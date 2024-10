Hugh Jackman soll eine neue Freundin haben

Sutton Foster ist Musical-Darstellerin und angeblich die neue Liebe von Hollywoodstar Hugh Jackman. Foto: imago/Pacific Press Agency 1/6

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Hugh Jackman (57) ist ein Multitalent: Neben seinem Erfolg als Hollywoodstar ist der gebürtige Australier ein hervorragender Sänger und Tänzer. So ist es wenig verwunderlich, dass Jackman neben Musical-Filmen wie «The Greatest Showman» und «Les Misérables» auch einen Ausflug in die Welt des Broadway wagte. Von 2021 bis 2023 stand er mit dem Stück «The Music Man» in New York auf der Musicalbühne.

Sein Co-Star war damals Sutton Foster (49). Schon zu diesem Zeitpunkt wurden Gerüchte laut, dass sich die Musicaldarstellerin und der Hollywoodstar ineinander verliebt hätten. Jackman gab denn auch im September 2023, einige Monate nach Ende der «Music Man»-Shows, die Trennung von Deborra-Lee Furness (68) bekannt. Die Ehe hielt 27 Jahre. 2000 adoptierte das Ex-Paar Sohn Oscar (24), 2005 Tochter Ava (19).

Auch Sutton Foster lässt sich scheiden

Jackmans neue Liebe, Sutton Foster reichte vor wenigen Tagen nun auch die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Ted Griffin (53) ein. Die Trennung sei einvernehmlich, wie «Page Six» aus den Gerichtsdokumenten wissen will. Das Paar war zehn Jahre verheiratet und wurde 2017 Eltern ihrer Adoptivtochter (7) Emily.

Gegenüber «Page Six» behauptet eine Quelle, dass Sutton und Jackman zu «100 Prozent» ein Paar seien. «Sie sind verliebt und wollen den Rest ihres Lebens miteinander verbringen», heisst es weiter. Andere Quellen wollen wissen, dass Jackman und Sutton eine sehr starke Beziehung hätten. «Sie wollen ihre Liebe aber geheim halten und tun alles, damit diese nicht bekannt wird. Aber es ist eigentlich schon lange klar, dass sie ein Paar sind.»