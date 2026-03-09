Mola Adebisi sorgt mit Aussagen in einem Podcast für heftige Kritik. Eine deutsche Feministin wirft ihm vor, Frauen auf ihr Äusseres zu reduzieren. Ehefrau Adelina Zilai verteidigt ihn öffentlich und zeigt sich tief verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mola Adebisi erntet Kritik für Podcast-Aussagen über seine Ehefrau

Feministin Wittwer kommentiert ironisch, Ehefrau Zilai verteidigt ihn emotional

Wittwer hat 700'000 Instagram-Follower, Videoausschnitt dauert 36 Sekunden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Über dem Kopf des einstigen Viva-Moderators Mola Adebisi (53) hat sich ein regelrechter Shitstorm zusammengebraut. Grund dafür ist ein 36-Sekunden-Ausschnitt aus dem Podcast «Soul over Beauty». «Ich hab ja unglaubliches Glück gehabt mit meiner Frau. Die ist schwanger geworden, unser Kind ist 16 Monate alt und ich glaube, nach sechs Tagen sah die schon aus, als wenn sie nie ein Kind gehabt hätte», sagt darin Adebisi.

«Das ist natürlich ein Segen. Super Gene, alles toll, Glück gehabt, aber nichtsdestotrotz, ich habe sie ja auch mit dem Bauch geliebt und ihre Figur hat sich verändert, sie ist weiblicher geworden» so Adebisi weiter. Sie sehe toll aus und er liebe sie seit mehr als fünf Jahren, als er sie kennengelernt hatte.

Diese Aussagen kommen bei der deutschen Autorin und Feministin Tara-Louise Wittwer (35) alles andere als gut an. Sie greift den entsprechenden Ausschnitt auf ihrem Instagram-Kanal mit 700'000 Followern auf. Ihr Kommentar dazu unter anderem: «Baby und Frau sind wohlauf aber vor allem auch wieder geil. Gott sei Dank sieht sie f***bar aus.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ehefrau Adelina Zilai verteidigt ihren Mann

Nicht nur auf Wittwers Instagram wurde der entsprechende Ausschnitt heftig diskutiert und geteilt, sondern auch auf Tiktok. Am Wochenende meldete sich dann Adelina Zilai (38) auf ihrem Instagram-Account selbst zu Wort und verteidigte ihren Ehemann. Von Tara-Louise Wittwers Aussagen ist sie «zutiefst verletzt». Sie sehe es definitiv nicht ein, dass ihr Ehemann dafür angegriffen werde, «dass er mich und unser Kind liebt und dass er mich schön findet. Und die Tara hat das natürlich komplett ins Negative gezogen und das finde ich dementsprechend nicht okay.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hätte sich Wittwer nicht nur auf diese wenigen Sekunden gestürzt, sondern die komplette Podcast-Folge angehört, so hätte sie gemerkt, dass er nur «schöne, schöne Sachen» über sie gesagt habe, so Zilai sinngemäss.

Der Satz vor dem Video-Ausschnitt

Um den Aussagen mehr Kontext zu geben, lohnt sich ein Blick in das Transkript der Podcast-Folge. Aus dem geht hervor, dass sich Adebisi mit der Moderatorin vor dem kritisierten Ausschnitt über Schönheitsoperationen unterhält. Zum einen, weil der Podcast-Host selbst in der Schönheitsindustrie tätig ist und sich das Format um Beauty dreht, zum anderen, weil Zilai selbst in einer Schönheitsklinik arbeitet. Durch diese Tatsache habe Adebisi einen Einblick in diese Welt erhalten. Adelina Zilai sei deshalb solchen Eingriffen gegenüber nicht abgeneigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gemäss Adebisi habe sie auch schon recht viel machen lassen, sehe aber dennoch recht natürlich aus, was zu einem Teil auch sein Verdienst sei, «weil ich dann immer auf die Barrikaden gehe. ‹Nee, nee, auf keinen Fall mehr und so›.» Er liebe seine Frau so, wie sie ist, und werde sie nicht weniger lieben, «wenn sie sich verändert». Genau an dieser Stelle setzt dann der Videoausschnitt an, in dem er erklärt, welches Glück er mit seiner Frau hat.