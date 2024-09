Kai Pflaume befindet sich für Dreharbeiten in Berlin und muss plötzlich die Polizei rufen. Der Grund: Bei seinem Auto wurden die Scheiben eingeschlagen und mehrere Taschen und Gegenstände entwendet.

Mitten am Tag in Berlin

Kurz zusammengefasst Moderator Kai Pflaume wurde Opfer eines dreisten Autoeinbruchs in Berlin

Diebe stahlen persönliche Gegenstände und Unterlagen aus seinem Wagen

Teile des Diebesguts konnten gefunden werden, Täter sind noch flüchtig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der beliebte Moderator Kai Pflaume (57) wurde Opfer eines dreisten Diebstahls. Während Dreharbeiten in Berlin-Charlottenburg schlugen Unbekannte die Scheiben seines Autos ein und schnappten sich mehrere Taschen mit persönlichen Gegenständen und Unterlagen, berichtet «Bild» und verweist dabei auf die Berliner Polizei.

Normalerweise ist der Moderator für seine gute Laune und flotten Sprüche bekannt. Doch nicht so am vergangenen Dienstag, als er sich nach dem Diebstahl mit ernster Miene mit der Polizei unterhält. Fotos des Einsatzes liegen der «Bild» vor. Darauf ist der Moderator im Gespräch mit mehreren dunkel angezogenen Personen zu sehen. Neben ihm steht ein schwarzer Mini. Die Szene wird von mehreren Personen beobachtet, dabei ist nicht klar, ob es sich um Schaulustige oder Mitarbeitende handelt.

Teil des Diebesguts wurde wieder gefunden

Unter den gestohlenen Gegenständen befand sich laut der Polizei auch ein elektronisches Gerät, vermutlich ein Handy, das kurze Zeit später ganz in der Nähe geortet werden konnte. In der Folge begab sich Pflaume in die entsprechende Strasse und suchte dort nach jenen persönlichen Artikeln, die für Einbrecher wertlos sind. Und tatsächlich hat er laut der Polizei einige seiner Gegenstände wieder gefunden, allerdings nicht alle.

Kai Pflaume wurde Opfer eines Diebstahls. Foto: imago/Zink 1/5

Eine Festnahme gab es vorerst nicht. Pflaumes Management wollte sich gegenüber der «Bild» nicht zum unschönen Vorfall äussern. Ein bitterer Tag für den beliebten TV-Star, der eigentlich nur seiner Arbeit nachgehen wollte. Bleibt zu hoffen, dass die Täter bald geschnappt werden und Kai Pflaume alle seine gestohlenen Sachen zurückbekommt.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr