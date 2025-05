Mitsamt Band Raab crasht Läderach-Filiale

Nur noch wenige Tage, bis das grosse Finale des ESC in Basel stattfindet. Auch Stefan Raab ist schon im Eurovision-Fieber und nach den letzten Jahren, in denen Deutschland oft nicht so gut abgeschnitten hatte, versucht er nun, die Gunst der Basler zu gewinnen.

