Darum gehts Der niederländische Sänger Mr. Probz und der Schweizer DJ :DARREN veröffentlichen Remix von «Waves»

:DARREN erstellte den Remix aus Leidenschaft, Mr. Probz war begeistert

Originalsong wurde auf Spotify über eine Milliarde Mal gestreamt

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es ist eines der schönsten Musikmärchen, das nun wahr wird. Einerseits gehts um den erfolgreichen niederländischen Sänger Mr. Probz (40), dessen weltbekanntes Lied «Waves» aus dem Jahr 2013 auf Spotify mehr als eine Milliarde Mal gestreamt wurde. Viele wollten daraus einen Remix machen, Dennis Princewell Stehr, wie der erfolgreiche Künstler bürgerlich heisst, lehnte dies stets ab.

Andererseits gehts um den Schweizer Musikproduzenten und DJ Darren Richterich (25), der sich unter seinem Brand :DARREN immer mehr einen Namen macht. «Ich habe aus Freude und Leidenschaft für den Song einen Remix gemacht und auf Soundcloud gestellt, damit es alle kostenlos abspielen können. Mr. Probz hat meinen Remix in einem Club in Dubai gehört und durch sein Management mit mir Kontakt aufgenommen. Erst dachte ich, dass er mir die Veröffentlichung verbietet, da ich bei ihm nicht um Erlaubnis angefragt habe. Doch Mr. Probz war begeistert», so der talentierte Newcomer gegenüber Blick.

Eine halbe Million Streams im Vorfeld

Mr. Probz schwärmt über den Remix des Zürcher DJs: «Manche Songs sind mehr als Musik, sie begleiten dein Leben. Diese Version hat mich wieder daran erinnert, warum ich damals ‹Waves› geschrieben habe. Ich war sprachlos, als ich sie hörte. Es fühlte sich an wie damals und doch neu und voller Seele. Dieser Song ist mehr als ein Lied, es ist ein Lebensgefühl.»

Eines, das :DARREN genauso fühlt. «Musikalisch tanzen unsere Herzen im Gleichtakt.» Seit Karfreitag ist der «Waves»-Remix offiziell legal und lanciert, nachdem er schon im Vorfeld über eine halbe Million Streams auf Soundcloud erreicht hatte, auf Tiktok viral ging und von Influencerinnen gefeiert wurde. «Mr. Probz und ich haben uns erst vor einem Monat für den Remix-Feinschliff in Dubai getroffen», so :DARREN und ergänzt: «Wir waren 18 Stunden am Stück im Studio. Es war ein grossartiges, kreatives Erlebnis, das ich nie vergessen werde», so der Zürcher, dessen Remix das Potenzial hat, wie einst das Original, erneut Geschichte zu schreiben.