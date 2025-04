Schlagersänger Heino wird Star im «Bierkönig»

Mallorca-Urlauber haben in diesem Sommer die Chance, Heino am Ballermann zu erleben. Der Sänger wird mit 86 Jahren neuer Star im berühmten «Bierkönig». Dort will er «richtig Party machen». Sechs Termine sind geplant.

1/5 Heino lässt es mit seinen 86 Jahren noch einmal richtig auf Malle krachen. Foto: Benedict Bartsch

SpotOn Die People-Agentur

Von wegen Ruhestand! Schlagersänger Heino (86) ist auch im Alter noch aktiv – und sorgt nun für eine echte Party-Sensation auf Mallorca. Denn laut «Bild» hat er einen Vertrag mit dem berühmten «Bierkönig» an der Playa de Palma geschlossen. Demnach werde der Volkssänger nun der «älteste Ballermann-Star aller Zeiten».

«Ich hab' richtig Bock auf Malle»

Gegenüber der deutschen Zeitung bestätigte der berühmte Sonnenbrillenträger: «Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 86 Jahren noch mal den Ballermann aufmische. Aber die Begeisterung für meinen neuen Song, vor allem bei der Jugend, hat mich angesteckt.» Er freue sich sehr darauf, «auf Mallorca richtig Party zu machen». Heino betont: «Ich hab' richtig Bock auf Malle!»

Wie es weiter heisst, werde der 86-Jährige sechs Auftritte auf der spanischen Ferieninsel absolvieren. Der erste Termin sei Samstag, 31. Mai. Danach werde er am Pfingstwochenende (7. Juni) auf der Bühne am Ballermann stehen. Fans können sich auf seine grössten Hits, aber auch die neue Party-Single «Ein Gläschen am Morgen» freuen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Erst einmal am Ballermann aufgetreten

Bislang hat Heino während seiner fast 70-jährigen Karriere nur einmal am Ballermann gesungen, wie «Bild» erinnert. In den späten 1980er-Jahren trat er als Vertretung für seinen Kollegen Roy Black (1943–1991) auf.

Der Sommer verspricht für den Sänger also eine ganz neue Herausforderung nach einer schweren Zeit. Im November 2023 starb seine geliebte Ehefrau Hannelore. Das Paar war seit 1979 verheiratet. Beim Wiener Opernball im Februar 2024 absolvierte Heino erstmals nach dem Tod seiner Frau wieder einen öffentlichen Auftritt. Zu ihrem ersten Todestag am 8. November 2024 schrieb er in einem Instagram-Posting: «Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf mehr als 44 Ehejahre voller Liebe, Glück, Fröhlichkeit und Harmonie zurück und vermisse Hannelore sehr.»