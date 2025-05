Anna Nicole Smiths Tochter sieht ihr zum Verwechseln ähnlich

Das gibt es nicht: Dannielynn Birkhead ist ihrer Mutter Anna Nicole Smith wie aus dem Gesicht geschnitten. Bei einer Gala verzauberte sie die Besucher in einem Kleid, das einst dem Playmate gehörte.

Darum gehts Anna Nicole Smith war zu ihrer Zeit ein Sexsymbol

Ihre Tochter Dannielynn ähnelt dem verstorbenen Playmate

Es war so, als wäre die junge Anna Nicole Smith (1967–2007) wiederauferstanden: Am Freitagabend besuchten Larry Birkhead (52) und seine Tochter Dannielynn (18) die Barnstable-Brown-Gala in Kentucky. Dabei trug Dannielynn Birkhead dasselbe Kleid, wie es ihre Mutter vor 21 Jahren zum selben Event trug. Dannielynn Birkhead ist dem verstorbenen Playmate wie aus dem Gesicht geschnitten.

Gegenüber «People» sagte Birkhead über den besonderen Moment: «Ich habe es mir ausgesucht, weil es Mama gehört hat und super cool aussieht. Es zu tragen, kommt am nächsten an eine Umarmung von ihr heran!»

Larry Birkhead verriet, dass er fast die gesamte Garderobe des Playmates und Guess-Models für Dannielynn aufbewahrt hat. Das schwarze Kleid hat für ihn aber eine besondere Bedeutung, weil er Smith damals darin bei der Gala kennengelernt hatte: «Ich bin emotional geworden, als ich Dannielynn darin gesehen habe. Es war einfach nur surreal. Die letzte Person, die ich davor in diesem Kleid gesehen habe, war Anna.»

«Ich bin froh, dass Dannielynn sich für die Mode ihrer Mutter interessiert»

Der 52-Jährige ist glücklich, dass seine Tochter jetzt alt genug ist, die Klamotten ihrer Mutter zu tragen. Davon hat er gefühlt ein ganzes Warenlager voll, was ihn in den letzten fast zwei Jahrzehnten über 200'000 Dollar an Gebühr gekostet habe: «Ich bin froh, dass Dannielynn sich jetzt langsam für die Mode aus der Welt ihrer Mama interessiert. Sie könnte jeden Tag bis zum Ende ihres Lebens ein Outfit von Anna auswählen und bräuchte niemals zweimal dasselbe zu tragen!»

Birkhead kommt seit 15 Jahren jedes Jahr zusammen mit seiner Tochter zum Kentucky Derby: «Es ist unsere Tradition geworden.» Eine Tradition, die «den Kreis zu Anna schliesst!»