Ein Video eines regionalen Schönheitswettbewerbs in Süditalien sorgt für Empörung: Eine 13-Jährige lief im Bikini über den Laufsteg. Die Veranstalterin von «Miss Italia» verurteilt den Vorfall als schweren Regelverstoss und kündigt Konsequenzen an.

Eine 13-Jährige nahm beim Vorentscheid für die «Miss Italia»-Wahl teil und sorgt damit für Empörung. Foto: Screenshot Corriere TV

Darum gehts 13-Jährige im Bikini bei Schönheitswettbewerb sorgt für Empörung in Italien

Patronin spricht von unglaublichem Fehler und kündigt Vertrag mit Regionalveranstalter

Altersgrenze für Miss Italia-Teilnehmerinnen liegt zwischen 18 und 30 Jahren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Video aus Kampanien im Süden Italiens sorgt für Empörung: Bei einem regionalen Schönheitswettbewerb läuft eine 13-Jährige im Bikini und mit hohen Absätzen über den Laufsteg.

Dabei ist die Altersgrenze klar geregelt: Teilnehmerinnen bei «Miss Italia» müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. Die «Mascotte»-Kategorie ist für 17-Jährige gedacht, die im Folgejahr volljährig werden und dann beim Hauptwettbewerb antreten können.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrizia Mirigliani, Patronin des Schönheitswettbewerbs, sprach von einem «unglaublichen Fehler». Sie habe die Altersgrenze auf 18 Jahre angehoben, um die Teilnahme von Minderjährigen zu verhindern. Die letzte minderjährige «Miss Italia» war 2001 die damals 17-jährige Daniela Ferolla. Die Situation in Kampanien sei «nicht nur ein moralisch absolut inakzeptabler Vorfall», sondern auch ein schwerwiegender Regelverstoss. Der Vertrag mit dem Regionalveranstalter sei umgehend gekündigt worden, hiess es in der Mitteilung.