1/6 Haben sich lieb: Miley Cyrus und Naomi Campbell gehen bei einer Signierstunde vergangenes Wochenende in London auf Tuchfühlung. Foto: Instagram

Hunderte Fans warteten stundenlang für kurze, unpersönliche Interaktionen mit den Prominenten

Patricia Broder Redaktorin People

Ärger für Miley Cyrus (31) und Naomi Campbell (55). Das Prominenten-Duo steht unter Beschuss. Grund dafür ist ein Meet-and-Greet-Treffen vergangenes Wochenende in London, bei dem sie wartenden Fans brüskierten.

Die «Flowers»-Sängerin veranstaltete eine Signierstunde in einem Plattenladen, um die Veröffentlichung ihrer neuen Single «Every Girl You've Ever Loved» zu feiern. Die ist Teil ihres Musikfilmprojekts und gleichnamigen Albums «Something Beautiful» – bei dem auch das Supermodel beteiligt ist. Campbell ist im Refrain der Single zu hören. Während des Fan-Events signierte das Frauenduo exklusiv Vinylplatten der Sängerin. Doch viele der Hunderte Fans, die lange Schlange standen, um den Popstar und die Laufsteg-Legende zu treffen, fühlten sich abgewiesen und enttäuscht und teilten ihren Frust in den sozialen Medien. Die beiden Stars seien mehr daran interessiert gewesen, miteinander zu plaudern und zu posieren, als sich mit ihren Fans zu unterhalten.

«Es fühlte sich abweisend an»

«Sie haben sich im Grunde genommen gegenseitig getroffen und begrüsst», wettert ein Anhänger auf Instagram. «Wir haben stundenlang gewartet und Fotos von ihnen bekommen, auf denen sie wegschauen oder mitten im Gespräch miteinander sind. Es fühlte sich abweisend an», schimpft eine andere. Weitere Fans merkten an, dass ihre kurzen Interaktionen gehetzt oder unpersönlich wirkten, da beide Stars während der Fototermine oft wegschauten.

Von Fans aufgenommene Clips zeigen, wie die beiden Frauen am Signiertisch tief in ein Gespräch versunken scheinen. Auf anderen Aufnahmen lachen die beiden oder unterhalten sich angeregt miteinander, während sie gelegentlich Platten signieren oder einen kurzen Blick in die Menge werfen.

Cyrus bedankt sich bei Fans

Miley Cyrus scheint kein Fehlverhalten registriert zu haben. Nach der Signierstunde teilt sie auf Instagram eine Reihe von Fotos und einen Clip, der sie und Naomi Campbell beim Posieren im Plattenladen zeigen. In der Kommentarspalte schwärmt die Sängerin von ihrer Model-Kollegin und erklärt, sie habe es «sehr genossen», all ihre Fans zu treffen, die anwesend waren. «Mit euch zu lachen, ist mir das Liebste», schreibt Cyrus. Und spricht dann direkt Naomi Campbell an: «Ich werde dich vermissen, bis wir uns wiedersehen. Ich liebe dich für immer.»

Doch selbst Anhängerinnen und Anhänger, die selber nicht am Platten-Event waren, fällt auf, dass die Interaktion mit den wartenden Fans sehr kurz ausfiel. «Tut mir leid für alle, die ein Foto mit den beiden machen wollten, während sie miteinander redeten», kommentierte ein User Miley Cyrus Instagram-Post der Aktion. Und ein anderer fügt an: «Die Art und Weise, wie ihr eure Fans ignoriert habt, ist zum Totlachen.»

