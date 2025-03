1/4 Michael Douglas fühlt sich, als hätte er einen Winterschlaf gemacht. Foto: Getty Images

Darum gehts Michael Douglas kehrt nach zweimonatiger Instagram-Pause zurück

Douglas spricht über die politische Lage und seine Filme

Erwähnung von zwei Filmen, die dieses Jahr Jubiläum feiern

Fynn Müller People-Redaktor

US-Hollywood-Star Michael Douglas (80) meldet sich nach zweimonatiger Pause auf Instagram zurück. Nicht aber mit der Ankündigung eines neuen Films, sondern mit einem politischen Thema. In einem Video äussert sich Douglas, der sich in Vergangenheit immer wieder mit der Ukraine solidarisierte, zur aktuellen Lage in der Weltpolitik.

«Hallo Freunde, ich habe euch lange nicht gesehen», beginnt er den Clip. «Ich fühle mich wie ein Bär im Winterschlaf. Jetzt bin ich rausgekommen und es ist wie eine neue Welt da draussen», sagt er und fügt an: «Wir sind Verbündete der Russen? Ich dachte, die versuchen uns seit 75 Jahren zu vernichten.»

Ohne weiter auf die politische Situation einzugehen, lenkt der zweifache Oscar-Preisträger seinen Monolog im Video auf zwei bedeutende Filme seiner Laufbahn: «Wonder Boys» und «One Flew Over the Cuckoo’s Nest». Beide würden dieses Jahr ihr Jubiläum feier. «Ich kann euch diese zwei Filme nur ans Herz legen», sagt er.

Die Fans reagierten positiv auf Douglas' politisches Statement. Ein User kommentiert scherzhaft: «Michael Douglas for President» – eine Anspielung auf seinen Film «The American President» von 1995.