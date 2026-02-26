In Italien ist Achille Lauro ein Superstar. Am renommierten Sanremo-Festival widemete der Sänger den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana einen speziellen Song.

Achille Lauro rührte in Sanremo mit «Perdutamente» die Zuschauer zu Tränen

Der Song war den Opfern der Neujahrstragödie in Crans-Montana gewidmet

Begleitet von Chor und Sopranistin, erhielt Lauro Standing Ovations

Achille Lauro (35) sorgte am zweiten Abend des Sanremo-Festivals für Gänsehaut. Seinen emotionalen Song «Perdutamente» widmet er den Opfern der Neujahrstragödie in Crans-Montana.

Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, dass Lauro den Song «Incoscienti Giovani» darbietet. Nachdem er das Video einer Mutter vor dem Sarg ihres Sohnes gesehen hatte, das mit Lauros Lied «Perdutamente» unterlegt war, entschied sich Carlo Conti (64), Moderator des Festivals, für eine Änderung. «Als ich im September Achille Lauro kontaktierte, planten wir etwas anderes», erklärte er gegenüber italienischen Medien. «Doch nach der Tragödie war es klar, dass dieses Lied den Opfern, den leidenden Familien und allen, die kämpfen, gewidmet werden musste, damit so etwas nie wieder passiert.»

Standing Ovations für Lauro

In Sanremo wurde Lauro von der Sopranistin Valentina Gargano und einem 20-köpfigen Chor begleitet, die «Perdutamente» eine feierliche und erhabene Note verliehen.

Das Publikum reagierte mit andächtiger Stille, die in einen befreienden Applaus mündete. Lauro selbst war von seinen Emotionen überwältigt, seine Augen füllten sich mit Tränen. Die Zuschauer spendeten stehende Ovationen und riefen seinen Namen. «Wenn diese Darbietung auch nur einer Person Trost gespendet und Gutes bewirkt hat, dann war es unsere Pflicht», sagte Lauro nach der Performance.