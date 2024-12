1/7 Dick Van Dyke, der am 13. Dezember seinen 99. Geburtstag feiert, hätte seinen Ehrentag um ein Haar nicht mehr erlebt. Foto: IMAGO/Sipa USA

Auf einen Blick Lauffeuer in Malibu: Dick Van Dyke entkam knapp dem Tod

Nachbarn retteten Van Dyke, als er erschöpft am Boden lag

20'000 Einwohner evakuiert, darunter Prominente wie Cher und Barbra Streisand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Windböen haben glücklicherweise schon nachgelassen, doch noch immer kämpfen Hundertschaften der Feuerwehr in Malibu, USA, gegen das Lauffeuer Franklin Fire. Wegen des Flammeninfernos mussten 20'000 Einwohner der Promi-Enklave evakuiert werden, darunter Cher (78), Barbra Streisand (82), Jonah Hill (40) und Jane Seymour (73) – die auf Instagram auch einige Eindrücke der Flammen rund um ihr Haus mit ihren Fans teilte. Einer Hollywood-Legende wurden die Flammen fast zum Verhängnis: Der Brand kostete Dick Van Dyke (99) beinah das Leben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Van Dyke, der am 13. Dezember seinen 99. Geburtstag feiert, hatte am Dienstag offenbar versucht, seinen Gartenschlauch zu entwirren, um seinen Grund und Boden gegen die Flammen zu verteidigen. Das Feuer kam «von den Hügeln, man konnte es sehen», verriet er in der «Today Show». Doch dem Senior wurde es zu viel, vor lauter Anstrengung gaben seine Beine nach. «Ich versuchte, zum Auto zu kriechen. Ich war so erschöpft. Ich konnte nicht mehr aufstehen». Zum Glück konnte er von seinen Nachbaren gerettet werden.

«Sie haben mich gerettet!»

Seine Nachbaren hörten die Hilfeschreie seiner Ehefrau Arlene Silver (53), erklärte der «Mary Poppins»-Star: «Drei Nachbarn kamen angerannt, trugen mich raus und kamen zurück, um ein Feuer im Gästehaus zu löschen. Sie haben mich gerettet!» Zusammen mit seiner Ehefrau und seinen Haustieren – ausser Kater Bobo – konnte Van Dyke danach sicher evakuiert werden.

Auf Facebook hatte der Star danach verraten, dass sein Kater Bobo während der Evakuierung geflohen und nicht mehr aufzufinden war. Doch am Donnerstag teilte er eine freudige Nachricht mit seinen Fans: «Wir haben Bobo gefunden, er wurde beim Tierasyl abgegeben. Wir sind bereits wiedervereint.» Ehefrau Arlene teilte ein Foto, auf dem sie ihren missmutig dreinblickenden Liebling in die Kamera hält. Am gleichen Tag konnte die ganze Familie wieder in ihr Haus heimkehren.