1/7 Malcolm-Jamal Warner spielte in der «Bill Cosby Show» den Sohn Theo. Foto: NBCUniversal via Getty Images

Darum gehts Der «Bill Cosby Show»-Star Malcolm-Jamal Warner ist tot

Der Schauspieler wurde nur 54 Jahre alt

Der Tod erinnert Bill Cosby an den Verlust seines eigenen Sohnes Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der aus der «The Cosby Show» bekannte Schauspieler Malcolm-Jamal Warner ist am Sonntag, 20. Juli, im Alter von 54 Jahren gestorben. Er kam beim Schwimmen während Ferien in der Ortschaft Puerto Viejo de Limón in Costa Rica ums Leben. Laut Mitteilung der zuständigen Behörde ist das Opfer nach bisher vorliegenden Informationen ins Meer gegangen und anscheinend von einer Strömung aufs offene Meer hinausgezogen worden. Wie die Polizei gegenüber ABC News später bestätigt, war auch Warners achtjährige Tochter mit ihm im Wasser, kämpfte ebenfalls ums Überleben.

Als Surfer die Not der beiden erkannten, sollen sie sogleich geholfen haben. Einem der beiden sei es demnach gelungen, das Mädchen auf seinem Surfbrett an Land zu bringen. Ein Rettungsschwimmer habe daraufhin einen weiteren Surfer zusammen mit Warner ans Ufer gezogen, wo er während 45 Minuten Erste Hilfe durch das Costa-Ricanische Rote Kreuz erhielt. Trotz Wiederbelebungsmassnahmen wurde er noch am Ort des Geschehens für tot erklärt. Wie die Behörden am 22. Juli gegenüber ABC News erklärten, sei die Obduktion abgeschlossen, der Schauspieler demnach erstickt.

Malcolm-Jamal Warner spielte den einzigen Sohn von Bill Cosby



Der US-Amerikaner spielte von 1984 bis 1992 in der Familien-Sitcom «The Cosby Show» die Rolle des einzigen Sohnes Theo Huxtable. In der Serie verkörperte Bill Cosby (88) den erfolgreichen Arzt und Geburtshelfer Dr. Cliff Huxtable, Vater von vier Töchtern und einem Sohn. Über acht Jahre hinweg gehörte die Show zu den beliebtesten Sendungen in den USA. Warner erhielt als Teenager für seine Darstellung eine Emmy-Nominierung.

Malcolm-Jamal Warners Tod hat seinen Serien-Vater Bill Cosby (88) tief getroffen. Andrew Wyatt, ein Sprecher des Schauspielers, sagt gegenüber dem «People»-Magazin, dass ihn den Tod «an denselben Anruf erinnert, den er erhielt, als sein eigener Sohn starb».

Warner hinterlässt Frau und Kind

Nach seiner Rolle in der «Bill Cosby Show» flimmerte Malcolm-Jamal Warner 1996 bis 2000 an der Seite von Eddie Griffin (57) in der Sitcom «Malcolm & Eddie» über die TV-Bildschirme. In neueren Produktionen wie «Major Crimes» und der Erfolgsserie «Suits» war Warner in Nebenrollen zu sehen.

Vor etwas über einem Jahr rief er zusammen mit zwei Co-Hosts den Podcast «Not All Hood» ins Leben. Wie er dem Promiportal erzählte, wollte das Trio das Tabu von psychischen Erkrankungen in der schwarzen Community brechen.

Malcolm-Jamal Warner hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Beide hielt der Schauspieler zu Lebzeiten aus dem Rampenlicht fern.