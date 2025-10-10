Und wieder hat sie in Hollywood zugeschlagen: die Borreliose. Diesmal trifft es die Frau von Nick Jonas. Seit Jahren geht «Lyme-Disease» in Hollywood um wie ein Lauffeuer. Was es genau mit der Krankheit auf sich hat, fragt Blick einen Infektiologen.

Darum gehts Danielle Jonas leidet an Lyme-Borreliose, wie viele andere Hollywood-Stars

Symptome sind unspezifisch und können auf verschiedene Krankheiten hinweisen

Danielle Jonas (39), die Frau des ältesten Jonas Brother Kevin (37) litt lange an Haarausfall und Ekzemen. Jetzt berichtet sie im Interview mit US-Magazin «Parents» von ihrer Diagnose: «Lyme-Disease». Damit reiht sie sich ein in eine lange Liste von Hollywoodgrössen, die nach eigenen Angaben an der chronischen Borreliose leiden. Die bekanntesten Fälle sind Bella Hadid (29), Justin Bieber (31), Avril Lavigne (41) und Justin Timberlake (44). Aber die Liste geht weiter und weiter. Von «Lyme-Disease» hört man aus Hollywood überproportional oft. Grund, sich die Krankheit einmal genauer anzuschauen.

Die Bakterien, die eine Lyme-Borreliose auslösen, werden durch Zecken übertragen. «Im frühen Stadium ist die Infektion mit Antibiotika sehr gut zu behandeln. Meistens erkennt man sie an der typischen Wanderröte», erklärt Roberto Speck, leitender Oberarzt für Infektiologie am Unispital Zürich. Wird zu spät gehandelt, kann es zu ernsten Beschwerden kommen: darunter der Befall des Nervensystems oder des Herzens. «Das kommt sehr selten vor. Öfter verschwindet die Krankheit einfach von selbst.»

Die Symptome können auf Verschiedenes hinweisen

In wenigen Fällen kann sich Monate oder sogar Jahre nach einer behandelten Borreliose das chronische Post-Lyme-Syndrom einstellen. Betroffene klagen etwa über Müdigkeit, Muskelsschmerzen und kognitive Beeinträchtigungen. Die Symptome sind sehr unspezifisch und können verschiedene Gründe haben, sodass es schwer ist, sie eindeutig auf Borreliose zurückzuführen.

«Wenn jemand mit unspezifischen Beschwerden in die Praxis kommt und wir nach Borrelien-Antikörpern im Blut suchen, haben wir das Problem, dass bis zu einem Drittel der Bevölkerung diese Antikörper in sich trägt – in vielen Fällen völlig symptomfrei. Wenn einmal positiv auf Borrelien getestet wurde, besteht die Gefahr, dass Patient und Arzt die falsche Spur verfolgen und die Symptome eigentlich eine andere Ursache haben.»

Dass in den Medien so viel über «Lyme-Disease» berichtet wird, kann dazu führen, dass Menschen ihre Beschwerden vorschnell auf eine Borreliose zurückführen. Es ist möglich, dass etwas ähnliches gerade in Hollywood passiert, denn die Zahl der bekannten «Lyme»-Diagnosen scheint ungewöhnlich hoch.

Bella Hadid macht auf Instagram immer wieder auf ihre strapaziösen Behandlungen aufmerksam. Schon 2016 sprach sie bei der Global Lyme Alliance Gala von ihrer Erfahrung: «Ich weiss, wie es sich anfühlt, nicht aus dem Bett aufstehen zu wollen wegen der Knochenschmerzen und der Erschöpfung», so das Model. Nachdem sie 2023 ihre vollständige Genesung bekanntgegeben hatte, kam es in den Folgejahren zu mehreren Rückfällen. Zufällig sind auch Hadids Mutter Yolanda (61) und ihr Bruder Anwar (26) von der Krankheit betroffen.

Justin Bieber gab seine Diagnose 2020 auf Instagram bekannt, nachdem ein Foto von ihm Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatte. «Während viele Leute gesagt haben, ‹Justin Bieber sieht scheisse aus›, ‹als würde er Meth nehmen›, etc., haben sie nicht realisiert, dass bei mir vor Kurzem ‹Lyme› diagnostiziert wurde», so Bieber.

Justin Timberlake erregte im August 2025 Aufsehen, als Fans sich über enttäuschende Bühnenperformances während seiner Tour ärgerten. In einem langen Instagram-Post dann Timberlakes Erklärungsversuch: auch er habe die Lyme-Borreliose. Den verärgerten Fans wurde so der Wind aus den Segeln genommen.

Schon 2015 sprach Avril Lavigne in der US-amerikanischen Show «Good Morning America» unter Tränen von ihrer langen, quälenden Suche nach einer Therapie für ihre Symptome. Sie habe unter Schweissattacken und Grippesymptomen gelitten. Schon nach zwei Monaten habe sie selbst vermutet, Borreliose zu haben. Irgendwann konnte sie die Selbstdiagnose von einem «Lyme-Spezialisten» bestätigen lassen.

Andere bekannte Fälle sind Ben Stiller (59), Amy Schumer (44), Shania Twain (60), Alec Baldwin (67) und Kelly Osbourne (40).