Batman ist nicht nur für sein düsteres Fledermaus-Kostüm bekannt, sondern auch für sein Batmobil.

Auf einen Blick Batmobil-Replika für 2,7 Millionen Franken erhältlich

Limitierte auf nur zehn Stück

Es ist das mit Abstand beeindruckendste Gefährt im Comic-Universum. In Christopher Nolans (54) «The Dark Knight»-Trilogie raste Christian Bale (50) im aufgepimpten Batmobil durch Gotham City. Wer gerne einmal im Gefährt eines Comic-Superhelden sitzen will, für den könnte bald ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen: «Wayne Enterprises» bringt eine limitierte Auflage von zehn ikonischen «Tumblern» für sage und schreibe 2,7 Millionen Franken auf den Markt.

Der Autobauer «Action Vehicle Engineering», der normalerweise massgeschneiderte Nobelkarossen produziert, hatte sich grünes Licht von «Warner Bros» geholt. Das Filmstudio besitzt das Copyright für alle Requisiten aus den Batman-Filmen. Interessierte Käufer müssen auf der Webseite «Wayne Enterprises», analog zum Namen des fiktiven Unternehmens von Batmans Alter-Ego Bruce Wayne, ihr Interesse an einem Kauf anmelden.

Wer knapp drei Millionen Franken zu viel hat und sich einen Kindheitstraum erfüllen möchte, kann sich das Batmobil «Tumbler» kaufen. Foto: Wayne Enterprises

Batmobil nicht auf öffentlichen Strassen zugelassen

Für fast drei Millionen Franken kommt die Replika inklusive einer Automatik-Schaltung, einer Karosserie aus Edelstahl und einem hochmodernen Software-System. Die Innenausstattung inklusive Armaturenbrett wurden detailliert dem Original Filmauto nachgebaut. Wer heute bestellt und knapp eine Million Franken Anzahlung leistet, hat den Tumbler in 15 Monaten in der Garageneinfahrt stehen.

Doch Achtung: Die neuen Eigentümer dürfen mit dem Batmobil nicht auf öffentlichen Strassen fahren – oder besser: sich nicht dabei erwischen lassen. Der Polizei entkommen, dürfte in diesem eher schwerfälligen Gefährt schwierig werden. Der Jet-Motor ist nämlich nur optisch einer und stösst auch keine Flammen aus.