Nach 20 Jahren Ehe sollen sich Pink und Carey Hart erneut getrennt haben. Die 46-jährige Sängerin und der 50-jährige Ex-Motocrossfahrer, die zwei Kinder haben, hatten bereits 2008 eine Trennung durchgemacht, bevor sie sich 2009 versöhnten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pink und Carey Hart trennen sich nach 20 Jahren Ehe

Das Paar hat zwei Kinder und trennte sich bereits 2008 einmal

Pink, 46, und Hart, 50, heirateten im Januar 2006 in Costa Rica War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach 20 Jahren Ehe soll bei Sängerin Pink (46) und dem ehemaligen Motocross-Fahrer Carey Hart (50) alles aus sein. Das berichtet ein Insider gegenüber People.com. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat – Tochter Willow Sage (14) und Sohn Jameson Moon (9) – hatte bereits 2008 eine Trennung hinter sich, bevor es seine Beziehung wieder aufnahmen.

Pink und Hart lernten sich 2001 bei den Summer X Games in Philadelphia kennen, verlobten sich 2005 und gaben sich im Januar 2006 in Costa Rica das Jawort. Doch schon zwei Jahre später kam es zur ersten Trennung. Trotz allem blieben die beiden in freundschaftlichem Kontakt. Hart trat sogar in Pinks Musikvideo zu ihrem Hit «So What» auf, das von ihrer Scheidung inspiriert war. Im Frühjahr 2009 gab das Paar schliesslich seine Versöhnung bekannt. «Wir bauen wieder auf», sagte Hart damals zu People.com. «Manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, um vorwärtszukommen.»

«Langfristige Beziehungen sind nicht einfach»

In den vergangenen Jahren hatten die beiden mehrmals öffentlich über die Herausforderungen ihrer Beziehung gesprochen. In einer Titelgeschichte für People im Jahr 2021 schilderte Pink, die aktuell für die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame nominiert ist, ihre Sicht auf langjährige Partnerschaften: «Langfristige Beziehungen sind nicht einfach. Es ist viel leichter, in den guten Tagen zu bleiben und von einer Beziehung zur nächsten zu springen. Aber irgendwann muss man an sich selbst arbeiten; man kann die andere Person nicht reparieren.»

Trotz ihrer Trennung betonte Pink stets die Bedeutung ihrer Familie. «Ich möchte meine Familie nicht zerstören. Das ist seit jeher mein Hauptziel, da ich selbst aus einer zerrütteten Familie komme», sagte sie in einem früheren Interview. Ob die beiden erneut zueinanderfinden, bleibt abzuwarten.