Auf einen Blick Julian Classen präsentiert neue Freundin Palina auf Instagram mit intimen Bildern

Schwester Bianca freut sich, Ex-Frau Bibi war kürzlich Podcast-Gast

Palina hat 10.000 Instagram-Follower und über 70.000 Fans auf Tiktok

Julian Classen (31) hat seine neue Liebe offiziell gemacht. Der Influencer postete drei innige Bilder mit seiner neuen Freundin auf Instagram. Ohne viele Worte, nur mit einem roten Herz-Emoji, präsentierte er seine neue Flamme der Öffentlichkeit.

Bianca, Tanja, Palina

Die Fotos zeigen das Paar in vertrauten Momenten: Beim Anstossen mit Cocktails, beim gemeinsamen Trinken aus einem Glas und eng umschlungen in sommerlicher Kleidung. Die Glückliche an Julians Seite ist Palina, besser bekannt als Palinamin auf Instagram, wo sie 14'000 Follower hat. Auf Tiktok erfreut sie sogar über 70'000 Fans mit täglichen Einblicken in ihr Leben.

Julians Schwester Bianca Schmitt zeigte sich erfreut über die neue Beziehung und kommentierte: «Freue mich so sehr für euch!» Die Geschwister moderieren gemeinsam den Podcast «Die Petze und der Besserwisser», in dem kürzlich sogar Julians Ex-Frau Bianca «Bibi» Heinicke (31) zu Gast war.

Neue Liebe kommt für Fans überraschend

Die Nachricht kommt nur wenige Monate nach Julians Trennung von Tanja Makarić (27) Ende März 2024. Das Paar war knapp zwei Jahre zusammen. Interessanterweise gibt es nun Gerüchte um Tanja und Stefano Zarrella (33). Obwohl noch nicht offiziell bestätigt, wurden die beiden laut RTL bereits bei einem romantischen Musical-Besuch knutschend gesichtet.

Julians neue Beziehung markiert einen weiteren Wendepunkt in seinem Liebesleben, das in den letzten Jahren viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat. Mit Palina scheint er nun wieder glücklich zu sein, wie die intimen Bilder deutlich zeigen. Die Reaktionen seiner Fans und Familie sind überwiegend positiv – wenn viele Fans auch überrascht wirken. Und Julian scheint inzwischen einen Typ zu haben: Palina sieht seiner Ex Tanja nämlich verblüffend ähnlich.

