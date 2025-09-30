Die Gallaghers feierten am Sonntag auf einer Afterparty nach ihrem Konzert in London. Mit dabei waren auch die Kinder von Noel und Liam Gallagher, und siehe da: Vor allem die Kids von Liam sind ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.

Oasis plant im kommenden Jahr erneut eine Tour

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – oder in diesem Fall von der «Wonderwall». Am Sonntagabend feierten Noel (58) und Liam Gallagher (53) der Band Oasis den Abschluss ihres Konzerts in London.

Im Chiltern Firehouse in London wurde zur Afterparty geladen, und mit dabei waren nicht nur zahlreiche Prominente, sondern auch die Kinder der Gallagher-Brüder. Liam selbst soll an der Feier nicht dabei gewesen sein. Wie «The Sun» schreibt, soll der Sänger im kleinen Kreis mit seiner Partnerin Debbie Gwyther gefeiert haben.

Liam Gallagher drückte wohl «Copy and Paste» bei seinen Söhnen

Wer beim Anblick der Gäste jetzt denkt, er sei in eine Zeitmaschine gefallen und zurück in die 90er-Jahre gereist, der irrt natürlich. Denn es ist nicht der junge Liam Gallagher, den man dort in London erspäht, sondern sein Sohn Gene Gallagher (24). Der sieht aus wie ein Klon seines berühmten Vaters. Würde man Bilder vom jungen Liam und Gene nebeneinanderhalten – man wüsste kaum, wer wer ist.

Doch nicht nur Gene sieht seinem Vater verblüffend ähnlich, auch sein Bruder Lennon Gallagher (26) kann nicht bestreiten, von wem er abstammt. Und selbst bei Liam Gallaghers Tochter Molly Moorish-Gallagher (27) ist kein Vaterschaftstest nötig, denn auch bei ihr sieht man auf den ersten Blick, dass sie die Gene ihres berühmten Vaters in sich trägt.

Auf der glamourösen Gästeliste der Aftershowparty standen ausserdem Schauspielerin Lily James (36), Sängerin Lily Allen (40), «Doctor Who»-Darsteller Matt Smith (42) und Model Poppy Delevingne (39).

Nach ihrem letzten Konzert dankte Oasis den Fans, dass diese das Comeback möglich gemacht hätten, nachdem die Band jahrzehntelang getrennt war, da die Brüder Liam und Noel sich verkracht hatten. Ausserdem kündigten sie an, im kommenden Jahr erneut eine Tour starten zu wollen.

Die Ähnlichkeit von Promi-Kids zu ihren Eltern

Die Gallagher-Kinder sind aber bei weitem nicht die einzigen Promi-Sprösslinge, die ihren Eltern wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Besonders beeindruckend ist auch die Ähnlichkeit zwischen Reese Witherspoon (49) und deren Tochter Ava Phillippe (26) sowie diejenige zwischen Lisa Bonet (57) und deren Tochter Zoë Kravitz (36). Auch Schauspieler Bill Pullman (71) hat seine Gene an seinen Sohn Lewis Pullman (32) weitergegeben, ebenso wie Colin Hanks (47) die jüngere Version seines Vaters Tom Hanks (69) ist.