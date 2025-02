Leyla Lahouar fällt bei «Let's Dance» aus

1/5 Leyla Lahouar muss bei «Let's Dance» aussetzen: Sie hütet krankheitsbedingt das Bett. Foto: Screenshot Instagram

Auf einen Blick Leyla Lahouar kann nicht an der ersten Live-Show von «Let's Dance» teilnehmen

Sie muss sich auf ärztliche Anweisung auskurieren

13 statt 14 Tanzpaare werden am Freitag um 20.15 Uhr auftreten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Husten und Halsschmerzen machen ihr einen Strich durch die Rechnung: Leyla Lahouar (28) kann am Freitag nicht an der ersten Live-Show von «Let's Dance» teilnehmen. Die Reality-TV-Teilnehmerin liegt krank im Bett, wie RTL am Mittwoch mit einer Video-Botschaft der 28-Jähigen bekannt gegeben hat. «Ich habe eine sehr traurige Nachricht. Und zwar werde ich leider am Freitag nicht tanzen können», sagt sie in dem kurzen Clip geknickt in die Kamera.

Nach einem Arztbesuch steht die Entscheidung fest: «Mein Arzt hat mich erstmal aus dem Verkehr gezogen. Er hat mir sehr nahegelegt, absolut überhaupt keinen Sport zu machen. Ich soll mich auskurieren, so krank war ich wirklich schon lange nicht mehr.» Sie habe Husten, starke Halsschmerzen und müsse viel schwitzen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Grosse Enttäuschung bei Leyla Lahouar

Die Enttäuschung steht Leyla Lahouar ins Gesicht geschrieben. «Mir tut es richtig leid, vor allem für Sergiu. Ich habe die letzten zwei Tage komplett durchgeweint, weil ich so traurig war», so der Reality-TV-Star. Gezwungenermassen muss nun natürlich auch ihr Tanzpartner Sergiu Maruster (32), der in dieser Staffel das erste Mal dabei ist, die Live-Show aussetzen.

Sie habe sich sehr auf die erste Live-Show gefreut, vor allem weil ihr der eingeübte Tanz dafür so viel Spass mache, so Lahouar. «Ich war richtig optimistisch, dass es richtig gut werden kann. Deswegen enttäuscht mich das jetzt noch mehr, dass ich jetzt diesen Tanz, der mir so richtig Spass gemacht hat, nicht machen kann.»

In der ersten «Let's Dance»-Show am kommenden Freitag stehen also nur 13 statt 14 Tanzpaare auf dem Parkett. Am Ende wird trotzdem ein Paar die Show verlassen müssen. Wen es treffen wird, gibt es ab 20:15 Uhr auf RTL und im Livestream bei RTL+ zu sehen. Als Gewinner des Direkttickets hat Para-Schwimmer Taliso Engel (22) an der Seite von Tanzpartnerin Patricia Ionel (30) seinen Platz in der zweiten Live-Show bereits sicher.