Locarno Film Festival ehrt Emma Thompson

Die britische Schauspielerin Emma Thompson wird am 78. Locarno Film Festival mit dem Leopard Club Award ausgezeichnet. Sie wird nach Locarno kommen, auch um am Abend der Preisverleihung bei der Weltpremiere ihres neuesten Films «The Dead of Winter» dabei zu sein.

Emma Thompson und ihr Ehemann Greg Wise: Das 78. Locarno Film Festival ehrt die britische Schauspielerin mit dem Leopard Club Award. Die Auszeichnung geht an Persönlichkeiten, die den Film nachhaltig geprägt haben. (Archivbild) Foto: Jane Barlow

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Emma Thompson zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen Grossbritanniens. In der Geschichte der Oscars ist sie zudem bis anhin die einzige Person, die für ihr Schauspiel und ein Drehbuch ausgezeichnet wurde. «Ihre Vielseitigkeit und Risikobereitschaft bei der Rollenwahl haben sie zu einer konstanten Grösse auf Bühne und Leinwand gemacht», schrieb das Locarno Film Festival in einer Mitteilung von Dienstag.

Bekannt wurde Thompson mit Rollen beispielsweise in «Howards End» (1992) in der Regie von James Ivory, ein Jahr später in «The Remains of the Day» in der Hauptrolle neben Anthony Hopkins oder in der Literaturverfilmung «Sense and Sensibility» (1995) nach dem Roman von Jane Austen. Darüber hinaus war sie von 2003 bis 2011 in der «Harry Potter»-Reihe zu sehen. Zu ihren jüngsten Filmen zählt «Good Luck to You, Leo Grande» (2022), im selben Jahr war sie im Musical «Matilda» zu sehen.

Im Verlauf ihrer Karriere wurde Thompson unter anderem mit zwei Oscars ausgezeichnet, 1993 als beste Hauptdarstellerin in «Howards End» und 1995 für die beste Drehbuchadaption in «Sense and Sensibility». Zu ihren Auszeichnungen gehören darüber hinaus zwei Golden Globes, drei BAFTA-Preise, ein Goldener Löwe und ein Emmy.

Sie wurde 1959 in London als Tochter einer Schauspielerin und eines Schauspielers, Regisseurs und Produzenten geboren. Auch ihre jüngste Schwester ist Schauspielerin. In erster Ehe war sie mit dem Oscar-Preisträger Kenneth Branagh verheiratet, der vor allem durch seine Shakespeare-Verfilmungen bekannt wurde, an denen auch Thompson mitgearbeitet hat.

«Emma Thompson verkörpert das Beste einer Schauspieltradition, in der jede Rolle mit tiefem Verständnis für das Handwerk und die Ausdruckskraft des Schauspiels gestaltet wird», lobt sie Giona A. Nazzaro, der Künstlerische Leiter des Locarno Film Festivals in der Mitteilung.

Am 8. August wird Emma Thompson den Preis auf der Piazza Grande entgegennehmen. Anschliessend feiert «The Dead of Winter» von Brian Kirk Weltpremiere. In dem Thriller spielt Thompson die Hauptrolle und hat zudem als ausführende Produzentin an dem Film mitgewirkt. Das 78. Locarno Film Festival findet vom 6. bis 16. August statt.