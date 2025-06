1/2 Giorgio Armani bei der Mailänder Fashion Week 2023. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Matteo Rossetti

Darum gehts Giorgio Armani verpasst erstmals Modenschauen wegen gesundheitlicher Erholung

Armani wird die Schauen aufmerksam verfolgen, trotz seiner Abwesenheit

Der Designer wird am 11. Juli 91 Jahre alt

Es ist das erste Mal, dass Giorgio Armani eine seiner Modenschauen verpasst. Am Freitag berichten diverse Medien, dass der Designer an zwei seiner Laufstegshows im Rahmen der Mailänder Modewoche nicht teilnehmen wird. Armani «erholt sich derzeit zu Hause», so das Modehaus in einer kurzen Erklärung, die allerdings keine weiteren Details über seinen gesundheitlichen Zustand enthielt.

Der Designer, der am 11. Juli 91 Jahre alt wird, werde weder auf dem Emporio-Armani-Laufsteg zur Vorstellung der Frühjahr-/Sommerkollektion 2026 der Herren am Samstag noch bei der Show von Giorgio Armani am Montag zugegen sein. Die Abwesenheit des Modehausgründers war während seiner Karriere noch nie vorgekommen. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen.

«Obwohl er nicht persönlich anwesend sein kann, wird er jede Phase der Schauen aufmerksam verfolgen», hiess es in der Erklärung, aus der unter anderem die «Washington Post» zitiert. Sein langjähriger Mitarbeiter und Chefdesigner für Herrenmode, Leo Dell'Orco, wird stattdessen am Ende der Show die traditionelle Schlussverbeugung geben. In der Mitteilung des Modehauses wird zudem betont, dass Armani «mit seiner üblichen Hingabe» an den neuen Kollektionen gearbeitet habe.

Wie steht es um seine Gesundheit?

Da Giorgio Armani für seine unerlässliche Arbeitsmoral bekannt ist, machen sich Fans und Branchenkenner gleichermassen Sorgen. Seinen 90. Geburtstag verbrachte der als Perfektionist geltende Armani selbstredend im Atelier. Bei seiner ersten Live-Show nach den Pandemie-Sperren zeigte Armani sich im Juni 2021 sogar mit einer langen Narbe von einer Operation an seinem linken Arm, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte. Trotz seiner körperlichen Einschränkung gelang es ihm damals, bei den Vorbereitungen für die Herrenmodenschau sowie für eine Armani-Prive-Couture-Kollektion mitzuwirken.

Über seine Motivation sagte er 2024 in einem «Gala»-Interview anlässlich seines 90. Geburtstag: «Einen Stil geschaffen zu haben, den jeder sofort erkennt, gibt mir das Gefühl, etwas geschaffen zu haben, auf das ich stolz sein kann. Die Tatsache, dass meine Arbeit einen so starken und spürbaren Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen hatte, ist eine grosse Leistung. Und ein grosser Ansporn, weiterzumachen.» Er ruhe sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern «schaut immer nach vorn und freue mich immer noch über Herausforderungen».