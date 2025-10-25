Solche Luxusprobleme möchte man haben. Schauspielerin Hilary Duff postete auf Instagram eine Story, in der sie sich heulend im Auto zeigte. Der Grund für ihre Tränen? Ein verschütteter Kaffee, den sie über ihre Tasche geschüttet hatte.

Silja Anders Redaktorin People

Es wird gerne gesagt, dass verschütteter Kaffee für Erwachsene so schlimm sei wie eine runtergefallene Glacé-Kugel für ein kleines Kind. Schauspielerin Hilary Duff kann das dieser Tage wohl bestätigen.

Auf Instagram zeigte sich der «Lizzie McGuire»-Star kürzlich in Tränen aufgelöst und am Rande eines Nervenzusammenbruchs, weil sie ihren Milchkaffee verschüttete. Doch nicht nur das: Sie leerte versehentlich das gesamte Getränk über den Beifahrersitz ihres Autos – und ihre teure Balenciaga-Tasche.

Kaffee futsch und teure Tasche ruiniert

Der verschüttete Kaffee war aber nur ein Teil der Luxus-Katastrophe von Hilary Duff. «Ich habe meinen gesamten Kaffee in meiner Tasche und auf meinen Vordersitz verschüttet. Einen ganzen Milch Latte. Ich konnte noch nicht mal einen Schluck trinken», schreibt die Schauspielerin zu einem Foto, welches das Missgeschick zeigt.

Wie Duff in einem weiteren Foto erklärt, auf dem sie sich in Tränen aufgelöst zeigt, habe sie anschliessend ihren Ehemann angerufen und «geheult». Ein englisches Sprichwort sagt ja eigentlich, man solle keine Tränen wegen verschütteter Milch vergiessen, doch in einem dritten Foto liefert Hilary Duff dann direkt die Erklärung für ihren emotionalen Zustand. In ihrer Tasche zeigt sie auf einen Tampon, was darauf hindeutet, dass sie ihre Monatsblutung hat und die Hormone deshalb etwas verrückt spielen. Dass man dann sogar einen kleinen Nervenzusammenbruch haben kann, weil man seinen Kaffee über seine rund 3000 Dollar teure Tasche verschüttet hat, können wohl viele Frauen nachempfinden.