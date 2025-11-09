DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Das sind die beliebtesten Hits der Fantastischen Vier
Kultband auf Abschiedstour
Das sind die beliebtesten Hits der Fantastischen Vier
Eine legendäre Ära geht zu Ende: Die Fantastischen Vier gehen auf grosse Abschiedstour und kommen 2027 ein allerletztes Mal nach Zürich ins Hallenstadion.
Publiziert: 10:20 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen