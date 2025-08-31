Vom Diversity-Hype zurück in die rassistisch-sexistisch geprägte Monokultur: Hollywood wählt den Rückschritt – und gefährdet dabei seine eigene Strahlkraft.

Patricia Broder Redaktorin People

Hollywoods Pendel schlägt zurück: Nach Jahren, in denen Diversität das oberste Gebot war, kehrt die Traumfabrik zu weissen Stars, schlanken Normkörpern und provokanten Klischees zurück. Beides sind Extreme, die das Storytelling einengen. Wenn Serien nach Checkliste divers sein müssen, wirken sie mitunter bemüht – so wie es zuletzt dem abgesetzten «And Just Like That» nachgesagt wurde. Doch genauso langweilig und lebensfremd ist es, wenn auf der Leinwand wieder nur weisse Normschönheiten dominieren.

Und da liegt das Problem: Das Pendel schlägt nicht in Richtung Balance, sondern zurück in die altbekannte Monokultur – eine, die immer schon rassistisch und sexistisch war. Und das ist ein fataler Fehler. Denn Kino ist nie gross, weil es Normen bestätigt oder Dogmen folgte. Es ist gross, weil es Menschen in ihrer ganzen Vielfalt zeigt: mit Angst und Hoffnung, Verzweiflung und Zuversicht. Kino als Spiegel der Seele.

Regielegende Martin Scorsese hat es einmal so gesagt: «Filme verändern, wie wir die Welt sehen. Sie entführen uns, öffnen Türen und Köpfe.» Genau dafür braucht es Geschichten, in denen wir uns alle wieder finden. Hollywood gewinnt nicht, wenn es von einem Extrem ins andere kippt, sondern wenn es Geschichten erzählt, die das ganze, chaotisch-schöne Spektrum des Menschseins zeigen.