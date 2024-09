Kurz zusammengefasst Miley Cyrus soll bei Bruno Mars abgekupfert haben

Cyrus' Song «Flowers» ist angeblich eine Reaktion auf Hemsworth

Es scheint ein offenes Geheimnis zu sein, dass Miley Cyrus (31) in ihrem Hit «Flowers» mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Liam Hemsworth (34) abrechnet. Doch öffentlich dazu geäussert hat sich die Sängerin bislang nie. Jetzt rückt der Song durch die Klage einer Investmentplattform erneut ins Rampenlicht.

Cyrus soll für die erfolgreiche Single bei ihrem Kollegen Bruno Mars (38) abgekupfert haben, lautet der Vorwurf. Wie «Daily Mail» berichtet, macht Miley Cyrus weniger die Klage an sich nervös, sondern vielmehr der Umstand, dass sie zum ersten Mal gezwungen wäre, zu bestätigen, dass der Song tatsächlich von Hemsworth handelt.

«When I Was Your Man» soll ihr gemeinsames Lied gewesen sein

Ein Insider berichtet dem britischen Nachrichtenportal gegenüber: «Miley macht sich über die Klage selbst keine grossen Gedanken, aber jeder, der Miley kennt, weiss, dass dieser Song als eine Art Heilung von Liam geschrieben wurde.» Die Sängerin war von 2018 bis 2020 mit Liam Hemsworth verheiratet. Berichten zufolge spielte Bruno Mars' Song «When I Was Your Man» eine wichtige Rolle in ihrer Beziehung: Der Schauspieler soll ihn auch auf der gemeinsamen Hochzeit im Dezember 2018 für Cyrus gespielt haben.

Der Text aus «Flowers» sei eine Reaktion auf das Lied gewesen - «weil es speziell Liams Song für sie war. Es war ihr nur wichtig, dass er wusste, dass es an ihn gerichtet war», so die Quelle. Cyrus habe den Song ursprünglich als langsame Liebesballade geschrieben und nicht als den schnellen Upbeat-Song, der er jetzt sei. Sie mache sich Sorgen darüber, dass sie nun ihre Inspiration für «Flowers» preisgeben müsse. «Sie hat kein Problem damit zu sagen, dass es eine Antwort auf Brunos Song war, aber es ist sehr beunruhigend, öffentlich und auf Band sagen zu müssen, dass es speziell um Liam ging.»

Wie der Insider berichtet, habe sich Miley Cyrus bei der Veröffentlichung ihres Songs am 13. Januar 2023 - dem Geburtstag ihres Ex-Partners - nicht auf die Ähnlichkeit zwischen den beiden Liedern konzentriert. Sie sei stattdessen sehr darauf fokussiert gewesen, gegen Hemsworth und seine angebliche Affäre zu sticheln, das habe alles andere in den Schatten gestellt.

Darum geht es in der Klage gegen Miley Cyrus

Laut Dokumenten, die dem US-Portal «TMZ» vorliegen, behauptet Tempo Music Investments, die Hit-Single habe «viele musikalische Ähnlichkeiten» mit Mars' Ballade «When I Was Your Man» aus dem Jahr 2012. Die Investmentplattform betont in den Unterlagen, sie besitze einen Anteil der Urheberrechte an Mars' Track, und behauptet, dass Refrain, Harmonie, Melodie, Akkordfolgen und Text von «Flowers» «absichtlich» aus dem Song übernommen worden seien. In der Klage heisst es: «Aufgrund der Kombination und der zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen lässt sich nicht leugnen, dass es ‹Flowers› ohne ‹When I Was Your Man› nicht gäbe.»

Beide Songs waren Hits für die Künstler und erreichten jeweils Platz eins der Billboard Hot 100-Singlecharts. «When I Was Your Man» wurde bei der 56. Grammy-Verleihung 2014 in der Kategorie «Beste Pop-Solo-Darbietung» nominiert, aber «Flowers» war sogar noch erfolgreicher. Der Song gewann die Auszeichnung «Record Of The Year» - eine Auszeichnung, die Songwriter ehrt - und ausserdem den Preis «Beste Pop-Solo-Darbietung», für den Mars einst nominiert war. «Flowers» war bei den Grammys auch als Song des Jahres nominiert, gewann die Trophäe jedoch nicht.