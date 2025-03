Mit einer nur 13 Minuten langen Sonderfolge verabschiedete sich Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend von «Late Night Berlin». Nach sieben Jahren zieht der Moderator einen Schlussstrich - und deutet bereits Zukunftspläne an.

ProSieben verlängerte Zusammenarbeit mit Klaas und Joko um fünf Jahre

Klaas Heufer-Umlauf (41) hat am Dienstagabend nach sieben Jahren das Ende seiner Show «Late Night Berlin» verkündet. Die Abschiedsfolge fiel mit nur etwa 13 Minuten kurz aus. Der Moderator erklärte darin: «Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht.» Auch auf Instagram schrieb er zu der Sendung «Danke, Ende».

In der kurzen letzten Ausgabe waren noch einmal Höhepunkte von «Late Night Berlin» zu sehen. Ein Off-Sprecher sagte dann: «Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt.» Und: «Ist es nicht an der Zeit, Lebwohl zu sagen und diese Show hinter sich zu lassen, um etwas Neues zu beginnen?»

Im anschliessenden Dialog mit Sidekick Jakob Lundt (38) zog Heufer-Umlauf seinen Schlussstrich: «Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night.» Er habe «keine Lust mehr, es reicht». Der Moderator ergänzte: «Es ist besser, man merkt das selber, als wenn irgendwann die Tür aufgeht und dann steht da einer von ProSieben und dann guckt man doof und dann sagt der einem das.»

Anne Will ist in der letzten Ausgabe auch dabei

Am Ende der Show folgte dann noch ein Einspieler mit Anne Will (59) in einem Lokal. Sie war vor sieben Jahren der erste Gast in «Late Night Berlin» gewesen. Die Polit-Talkerin fragt Klaas Heufer-Umlauf: «Und hast du schon Pläne, willst du irgendwas Neues machen?» Doch bevor Heufer-Umlauf antworten kann, wird das Bild schwarz. Im Abspann blitzte ein Datum auf: 22. April 2025.

Was es damit auf sich hat, ist bisher noch unklar. Dass Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt (46) dem deutschen TV-Publikum auch weiterhin auf ihrem gewohnten Sender erhalten bleiben, wurde aber unlängst bestätigt. Wie ProSieben am 5. März bekannt gab, verlängerte das beliebte Duo seine Zusammenarbeit mit dem Privatsender und dem Streamingdienst Joyn «um fünf Jahre».