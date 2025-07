1/5 Andy Byron turtelt mit beim Coldplay-Konzert mit seiner HR-Chefin. Foto: Screenshot

Darum gehts CEO von Astronomer beim Fremdgehen mit HR-Chefin erwischt, Ehefrau reagiert

Coldplay-Sänger Chris Martin kommentierte den Vorfall während des Konzerts

Video des Vorfalls wurde millionenfach im Internet angeschaut Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Das ist passiert

Fremdgeh-Eklat beim Coldplay-Konzert in Boston (USA) am Mittwochabend. Eigentlich wollte sich Andy Byron, Geschäftsführer der Tech-Firma Astronomer, nur die Show der britischen Band geniessen. Stattdessen endet der Ausflug für ihn in einem Desaster. Byron wurde von der sogenannten Kiss-Cam dabei gefilmt, wie er Arm in Arm mit seiner HR-Chefin Kristin Cabot turtelt. Blöd nur, dass Byron und Cabot verheiratet sind – und zwar nicht miteinander! Kristin Cabot wurde erst vor acht Monaten als HR-Chefin bei Astronomer eingestellt.

Die beiden versanken im Boden, als sie sich auf dem riesigen Bildschirm entdeckten. Byron versuchte noch, sich schnell zu ducken und den Kameras zu entfliehen. Ohne Erfolg. Coldplay-Frontsänger Chris Martin machte die Situation für den Unternehmer noch unangenehmer. «Entweder hat er eine Affäre, oder er ist sehr schüchtern», rief er ins Mikrofon. Das Video verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer, wurde bereits millionenfach angeschaut.

Bislang haben sich weder Byron noch Cabot öffentlich zum Vorfall geäussert. Auf der Plattform X wurde ein vermeintliches Statement von Byron veröffentlicht, das sich als Fälschung herausgestellt hat, wie das Unternehmen gegenüber «TMZ» bestätigte.

So reagiert die Ehefrau

Die Reaktion von Byrons Ehefrau Megan Kerrigan liess nicht lange auf sich warten. Zwar äusserte sie sich nicht direkt zum Vorfall, dafür löschte sie ihren Nachnamen «Byron» aus ihren Social-Media-Profilen. Ein klares Zeichen, was sie von der Aktion hielt. Ob sich die beiden daraufhin getrennt haben, ist aktuell noch nicht klar.

Das wissen wir über den CEO

Andy Byron ist seit 2023 Geschäftsführer des Tech-Start-ups Astronomer, das sich auf KI-Software fokussiert. Er ist mit Megan Kerrigan, einer Pädagogin aus Massachusetts, verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr. Sein Führungsstil stand bereits vor seiner Tätigkeit bei Astronomer in der Kritik.

Laut dem US-Wirtschaftsmagazin «The Information» sollen Mitarbeiter bei Byrons früherem Arbeitgeber Cybereason aufgrund seines Verhaltens gekündigt haben. «Man durfte ihn nicht herausfordern», wird ein ehemaliger Mitarbeiter zitiert. Byron selbst sagte 2018 zu seiner Rolle bei Cybereason: «Ich wurde bei Cybereason eingestellt, um die nächste Phase des Wachstums zu erreichen.» Das beinhaltete laut ihm auch «schwierige Entscheidungen» und dass «einige Menschen enttäuscht» würden.