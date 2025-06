Cher bangt nach Überdosis um Sohn Elijah

1/5 Cher ist in Sorge um ihren Sohn Elijah Blue Allman. Foto: Corbis via Getty Images

Darum gehts Chers Sohn Elijah Blue Allman wegen Drogenüberdosis ins Spital eingeliefert

Elijah kämpft seit Jahren mit Drogenproblemen

Cher scheiterte 2024 mit Antrag auf Vormundschaft für ihren Sohn Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Cher (79) muss sich erneut grosse Sorgen um ihren Sohn machen: Elijah Blue Allman (48) wurde am Samstag wegen einer Drogenüberdosis in ein Spital im US-Bundesstaat Kalifornien eingeliefert. Das berichtet das US-Klatschportal «TMZ» unter Berufung auf «der Sache nahestehende Quellen».

Laut «TMZ» befindet sich Elijah Blue Allman weiterhin in der Klinik. Dem Bericht zufolge hatte er grosses Glück, die Überdosis überhaupt zu überleben. Welche Drogen im Spiel waren, ist bislang nicht bekannt.

Er nahm mit elf Jahren erstmals Drogen

Elijah Blue Allman kennt den Kampf mit den Drogen seit vielen Jahren. In einem Interview mit «Entertainment Tonight» aus dem Jahr 2014 berichtete er, schon mit elf Jahren erste Erfahrungen mit Rauschmitteln gemacht zu haben. Zunächst habe er Marihuana und Ecstasy konsumiert, später griff er auch zu Heroin und anderen Opiaten. Damals sagte er, seit 2008 clean zu sein.

In dem Interview verriet Elijah Blue Allman ausserdem, dass er bereits mehrfach eine Überdosis überlebt habe. «Ich hatte ein paar knappe Situationen und Momente, in denen ich dem Tod mehrfach ins Auge gesehen habe», sagte er damals. «Ich habe immer versucht, einigermassen vorsichtig zu sein – aber das kann man in solchen Dingen nie wirklich.»

Cher scheiterte 2024 mit Antrag auf Vormundschaft

Erst im vergangenen Jahr hatte Cher versucht, vor Gericht die Vormundschaft für ihren erwachsenen Sohn zu übernehmen. Die Oscarpreisträgerin befürchtete, dass die regelmässigen Auszahlungen aus dem Treuhandfonds seines verstorbenen Vaters ihn erneut in Versuchung bringen könnten. Doch der Antrag wurde abgelehnt: Elijah Blue Allman habe seine Finanzen im Griff und sei drogenfrei, hiess es im Januar 2024. Die Parteien einigten sich anschliessend aussergerichtlich.

Im Herbst 2023 machten zudem Gerüchte die Runde, Cher habe versucht, ihren Sohn entführen zu lassen. Die Sängerin wies diese Anschuldigungen jedoch entschieden zurück.

Elijah Blue Allman stammt aus Chers zweiter Ehe mit Gregg Allman (1947–2017). Die Musikerin war von 1975 bis 1979 in mit dem Sänger und Keyboarder der Allman Brothers Band verheiratet. Cher ist ausserdem die Mutter von Chaz Bono (56) aus ihrer ersten Ehe mit Sonny Bono (1935–1998).