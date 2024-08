1/5 Katia Saalfrank ist zurück.

Von 2004 bis 2011 setzte Katia Saalfrank (52) bei RTL als «Die Super Nanny» Kinder auf die berühmt-berüchtigte «Stille Treppe». Nun kehrt die Familientherapeutin zurück ins TV. Für RTLzwei ist sie bald in «Helft uns! Die Familienretter» zu sehen. Das «Servicetainment-Format» startet am 9. September 2024. Die Familienretter sind dann montags bis freitags um 16.05 Uhr im Einsatz.

In «Die Super Nanny» besuchte Katia Saalfrank regelmässig Familien. In dem neuen Format kommentiert sie hingegen nur von aussen das Geschehen. Laut RTLzwei stellen Schauspieler und Komparsen typische Konflikte in Familien in «dramaturgisch zugespitzten Spielszenen» nach. Saalfrank analysiert die familiären Dynamiken und schlägt «praxisnahe Lösungen zur Wiederherstellung des Familienfriedens» vor.

Zu den behandelten Themen gehört etwa die Frage, wie viel Social-Media-Konsum für Kinder geeignet ist, oder was passiert, wenn die Influencer-Mutter ihren Nachwuchs vor die Kamera zerren will. Probleme also, mit denen sich «Die Super Nanny» vor gut zwanzig Jahren nicht befassen musste.

Das machte Katia Saalfrank nach «Die Super Nanny»

2011 beendete Katia Saalfrank ihre Zusammenarbeit mit RTL. «In meine Arbeit als Fachkraft in diesem Format wurde extrem und teilweise sogar gegen pädagogische Interessen eingegriffen», schrieb sie damals laut «Spiegel» in einer internen Mail. Der Sender wies die Vorwürfe zurück.

2013 wechselte Saalfrank, die sich 2010 auch als Sängerin versuchte, zum SWR. Doch das Format «Expedition Familie» floppte. 2018 ging die vierfache Mutter zurück zum Privatfernsehen. «Jetzt helfen wir Ihnen!» schaffte es in Sat.1 aber nicht über eine Staffel hinaus. 2023 war Katia Saalfrank in Werbespots für Magenta TV als Paartherapeutin zu sehen.