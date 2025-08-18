Volles Haar mit über 70 Jahren, das trägt James-Bond-Star Pierce Brosnan. Wem er dies zu verdanken hat, da hat der Hollywoodstar ein paar aussergewöhnliche Annahmen.

1/7 Der irische Hollywoodstar Pierce Brosnan hat auch mit 72 Jahren noch schönes Haar. Foto: imago/UPI Photo

Darum gehts Pierce Brosnan zeigt, dass Charme, Humor und Haare nicht altern

Brosnan scherzt über Guinness und irische Gene als Geheimnis seiner Haarpracht

Am 28. August startet die Netflix-Krimikomödie mit ihm als rüstigen Ermittler

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Pierce Brosnan (72) sorgt auch jenseits der 70 noch für Aufsehen. Wo der Hollywoodstar auftaucht, funkelt nicht nur sein Lächeln – auch seine Haarpracht zieht alle Blicke auf sich. Schön dicht, glänzend, perfekt gestylt. Auf die Frage nach dem Geheimnis sagt der James-Bond-Star lachend nach seiner Krimikomödie: «Vielleicht liegt es am Guinness.» Ein Scherz mit Augenzwinkern – doch wer seine silberne Mähne im Sonnenlicht glänzen sieht, könnte fast meinen, das dunkle Bier sei wirklich ein Beauty-Trick.

Der Ire legt nach: «Vielleicht sinds auch Kartoffeln, Butter und das gute alte Gen. Ich gebe mein Bestes.» Schon sein Vater habe «fantastisches Haar» gehabt, erzählt er, sichtlich amüsiert. Humorvoll, gelassen – genau so kennt man Brosnan.

Gentleman mit Haltung

Auch beruflich ist der Schauspieler noch voll im Saft. Die Krimikomödie «The Thursday Murder Club» mit ihm als rüstigen Ermittler, startet am 28. August auf Netflix. Ob beim Dreh oder im entspannten Gespräch über das Leben – Brosnan beweist, dass 72 nur eine Zahl ist. Der Mann, der 1995 in «Goldeneye» als James Bond Millionen begeisterte, wirkt heute noch so frisch, als sei die Zeit spurlos an ihm vorbeigegangen.

Sein Erfolgsrezept? Eine Mischung aus irischem Charme, lässigem Stil und einer Portion Selbstironie. Brosnan vereint Klasse mit Leichtigkeit – elegant, gepflegt, dabei aber nie verbissen. Er zeigt, dass Attraktivität im Alter nichts mit Jahren, sondern alles mit Haltung zu tun hat. Und genau diese Haltung macht ihn zum Gentleman, der überall die Köpfe verdreht.