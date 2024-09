Werden sich Julia Roberts und ihr Bruder wieder vertragen?

Kurz zusammengefasst Eric Roberts entschuldigt sich bei Schwester Julia

Immer wieder hat er gegen seine Schwester und gegen seine Tochter gestichelt

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Es ist wohl eine der längsten Fehden zwischen zwei Hollywood-Geschwistern: Zwischen Julia Roberts (56) und ihrem Bruder Eric (68) herrscht seit Jahrzehnten Funkstille. Die Oscargewinnerin brach den Kontakt ab, nachdem ihr Bruder mehrmals behauptet hatte, dass nicht ihr herausragendes Schauspieltalent, sondern er für ihre erfolgreiche Karriere verantwortlich sei. Jetzt entschuldigt er sich: «Ich hoffe, dass Julia meine öffentliche Entschuldigung akzeptiert.»

Die Geschwister-Rivalität war von Eric Roberts immer wieder angeheizt worden, nachdem ihn seine Schwester in puncto Bekanntheitsgrad und Erfolg um Längen abgehängt hatte. Zuletzt hatte er 2018 im Interview mit «Vanity Fair» nicht nur gegen «Pretty Woman», sondern auch gegen seine eigene Tochter Emma gestichelt, die sich ebenfalls in Hollywood etabliert hat: «Wenn ich nicht wäre, dann gäbe es keine Julia Roberts oder Emma Roberts als Promis, als Schauspielerinnen. Darauf bin ich sehr stolz.»

Und als wärs nicht schon genug mit den Provokationen, fügte Roberts dreist hinzu: «Ich bin so stolz, dass jeder weiss, dass ich der erste Star in der Familie war – und das um Längen. Ich war der Erste, der für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert war.»

Eric Roberts war mit 17 aus seiner Kleinstadt in Georgia nach New York City gekommen, um eine Schauspielkarriere zu starten. Mit dem Film «King of the Gypsies» gelang ihm 1985 der Durchbruch. Seinen Höhepunkt erlebte er dann 1985, als er für «Runaway Train» als bester Nebendarsteller für einen Academy-Award nominiert wurde.

Im selben Jahr folgte ihm auch seine jüngere Schwester Julia, deren rasanter Aufstieg seine Karriere schnell in den Schatten stellte. Julia Roberts wurde sowohl 1990 für «Steel Magnolias» als auch 1991 für «Pretty Woman» für einen Oscar nominiert, den sie dann zehn Jahre später für ihre Hauptrolle in «Erin Brockovich» gewann.

Zeitgleich bekam Eric, der gegen Kokainsucht zu kämpfen hatte, kaum noch Rollen. Wegen seiner Drogenprobleme verlor er auch das geteilte Sorgerecht für Tochter Emma (33), als diese noch ein Baby war. Seine jüngeren Schwestern Julia sowie Lisa (59) wandten sich von ihm ab.

In seiner Autobiografie entschuldigt sich Eric Roberts

In seinen neuen Memoiren «Runaway Train: or, the Story of My Life So Far» die diesen Monat veröffentlicht wurden, entschuldigt sich der 68-Jährige bei seiner Schwester, dass er sich auf ihre Kosten profilieren wollte: «Es war etwas völlig Idiotisches, was ich da von mir gegeben habe!» Er will sich nun endlich damit abgefunden haben, «für den Rest meines Lebens als Julias Bruder und Emma Roberts' Vater bekannt zu sein».

Sein Versprechen in seiner Autobiografie an die beiden lautet: «Ich werde mich jetzt stolz und mit Anmut zurücknehmen und ihnen das Feld überlassen. Das ist auch Teil des Grundes dafür, dieses Buch geschrieben zu haben!»