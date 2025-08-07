Fast hätte Matthew McConaughey den unvergesslichen Jack Dawson in «Titanic» gespielt. Doch eine simple Bitte von Regisseur James Cameron kostete ihn die Rolle seines Lebens.

Dieser Star hätte fast die Hauptrolle in «Titanic» ergattert

1/5 Leonardo DiCaprio und Kate Winslet: Das Hollywood-Duo verkörperte 1997 Jack und Rose in «Titanic». Foto: CBS via Getty Images

Es hätte die Rolle seines Lebens werden können: Matthew McConaughey (55) war bereits sehr nah daran, den legendären Jack Dawson in James Camerons (70) Blockbuster «Titanic» zu verkörpern. Doch ein überraschend banaler Grund kostete den texanischen Schauspieler letztendlich die Chance auf den wohl ikonischsten Filmcharakter der 90er Jahre.

Diese bislang unbekannte Geschichte enthüllt der verstorbene Produzent Jon Landau (1960–2024) in seinem nun posthum veröffentlichten Buch «The Bigger Picture». Journalist Matthew Belloni zitiert in seinem Newsletter «What I'm Hearing» aus Landaus Memoiren und gewährt damit erstmals Einblicke in die Casting-Entscheidungen zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, wie «Page Six» berichtet.

Die Chemie mit Kate Winslet stimmte

«Wir brachten ihn rein, um eine Szene mit Kate [Winslet] zu spielen. Man will die Chemie prüfen, nicht nur wie die Leute vor der Kamera aussehen, sondern wie sie miteinander agieren», schreibt Landau in seinen Aufzeichnungen. Die Chemie zwischen McConaughey und Winslet stimmte offenbar: «Kate war angetan von Matthew, seiner Präsenz und seinem Charme.»

Doch dann kam der entscheidende Moment. McConaughey spielte die Szene mit seinem natürlichen Südstaaten-Akzent – schliesslich stammt der Schauspieler aus Texas. Cameron war zunächst zufrieden und sagte: «Das ist grossartig», fügte dann aber hinzu: «Jetzt lass es uns mal anders versuchen.»

Ein fatales «Nein»

Der Hintergrund: Jack Dawson sollte laut Drehbuch ein verwaister Mann aus Chippewa Falls, Wisconsin, sein, der nach Reisen im Ausland mit dem unglückseligen Ozeanriesen in die USA zurückkehren wollte. Ein Südstaaten-Dialekt passte schlichtweg nicht zur Figur.

Was dann geschah, kostete McConaughey die Rolle: Nach Camerons Bitte um eine Änderung des Akzents soll der Schauspieler schlicht geantwortet haben: «Nein. Das war ziemlich gut. Danke.» Damit war das Vorsprechen beendet – und McConaugheys Chance auf «Titanic» vorbei.

Die Rolle, die alles veränderte

Wie die Filmgeschichte zeigt, ging die Rolle schliesslich an Leonardo DiCaprio (50), der damit seinen endgültigen Durchbruch als Weltstar schaffte. «Titanic» wurde zum grössten Kassenerfolg seiner Zeit und machte sowohl DiCaprio als auch Kate Winslet (49) zu Superstars.

Für McConaughey hätte es ein völlig anderer Karriereverlauf bedeutet. Stattdessen musste er noch Jahre auf seinen grossen Hollywood-Durchbruch warten, den er schliesslich mit Filmen wie «Dallas Buyers Club» schaffte, für den er 2014 den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt.