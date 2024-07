Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Fynn Müller People-Redaktor

Die Beziehung von Brad Pitt (60) zu seinen Kindern ist laut Insidern in einem desolaten Zustand. Der Hollywoodstar habe «praktisch keinen Kontakt» zu seinen erwachsenen Kindern und nur «begrenzte» Besuche bei den jüngeren, enthüllt eine dem Schauspieler nahestehende Quelle gegenüber «People».

Der Bruch in der Beziehung zu seinen Kindern soll auf die Trennung von Angelina Jolie im Jahr 2016 zurückgehen. Damals sorgte ein Streit zwischen Pitt und Jolie, in den auch Adoptivsohn Maddox involviert gewesen sein soll, weltweit für Schlagzeilen. In der Folge bekam Jolie das alleinige Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder zugesprochen, während Pitt lediglich ein Besuchsrecht erhielt.

«Angelina hat die meiste Zeit die Kinder, aber gemäss ihrer Vereinbarung hat er ein Besuchsrecht bei den jüngeren Kindern», so der Insider. Doch auch zu den älteren Kindern scheint das Verhältnis zerrüttet.

Ein weiterer Schlag für Pitt: Seine leibliche Tochter Shiloh will künftig nur noch «Shiloh Jolie» heissen und den Nachnamen ihres Vaters ablegen. «Er ist sich darüber im Klaren und verärgert, dass Shiloh seinen Nachnamen fallengelassen hat», zitiert «People» den Insider. Mit Angelina Jolie hat Pitt sechs gemeinsame Kinder: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und die Zwillinge Knox und Vivienne (15).

Brad Pitt zeigt sich mit neuer Freundin

Immerhin hat Brad Pitt in der Liebe wieder sein Glück gefunden. Am Dienstag zeigte er sich bei einem seltenen Schnappschuss zusammen mit Freundin Ines de Ramon (34).

Gerüchte über eine Beziehung von Brad Pitt und Ines de Ramon gab es erstmals im November 2022, als sie gemeinsam ein Konzert in Los Angeles besuchten. Im Februar dieses Jahres soll die Juwelierin beim Schauspieler eingezogen sein.

