Influncer stirbt mit 24
Marquay Collins machte auf Tiktok Food-Content

Der 24-jährige Tiktok-Star Marquay Collins ist überraschend verstorben. Er war für seine humorvollen Food-Reviews bekannt.
Publiziert: vor 55 Minuten
