In zwei von fünf Punkten schuldig

Silja Anders Redaktorin People

Das Urteil gegen den gefallenen Rap-Mogul Sean «Diddy» Combs ist gefallen. Die Jury hat einstimmig entschieden.

Die Jury ist zu folgendem Urteil gekommen:

Im Fall der organisierten Kriminalität: Nicht schuldig

Im Fall des Sexhandels von Ex-Freundin Cassie Ventura: Nicht schuldig

Im Fall des Sexhandels von Ex-Freundin «Jane», die anonym bleiben möchte: Nicht schuldig

Im Fall des Transports zur Prostitution in Zusammenhang mit Cassie Ventura: Schuldig

Im Fall des Transports zur Prostitution in Zusammenhang mit «Jane»: Schuldig.

Somit wurde der Rap-Mogul in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Richter Arun Subramanian bedankt sich bei der Jury für ihr «enormes Opfer». «Sie haben zugehört. Sie haben zusammengearbeitet, Sie waren jeden Tag hier, ob bei Regen oder Sonnenschein. Sie taten dies ohne Belohnung, nur mit der Belohnung, die man erhält, wenn man dem Ruf des öffentlichen Dienstes folgt.»

Eine lebenslängliche Gefängnisstrafe ist mit dem Urteil der Jury nun vom Tisch. Drei tage beriet die Jury über das Schicksal von Sean Combs. Bei der Verkündung des Urteils schlug Diddy die Hände in einer Gebets-ähnlichen Geste zusammen und streckte sie gen Himmel und in Richtung seiner Familie und Anwälte. Diddys Anwälte fordern nun die Freilassung ihres Klienten bis zur definitiven Verkündung des Strafmasses. Subramanian will erst prüfen, wie die Rechtslage zu dieser Forderung aussieht.

Währenddessen fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren.

