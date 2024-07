Bislang war Richard Gere überwiegend in Kult-Filmen wie «Pretty Woman» (1990) zu sehen. Nun feiert der etablierte Hollywood-Star eine persönliche Premiere: Gere wird zum ersten Mal als Hauptdarsteller in einer TV-Show zu sehen sein.

In «The Agency» spielt er einen CIA-Chef

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Mit dem Filmdrama «Oh Canada» (2024) feierte Schauspieler Richard Gere (74) bei den diesjährigen internationalen Filmfestspielen von Cannes sein Comeback. Nun gibt es für den «Pretty Woman»-Star (1990) einen weiteren Grund zum Feiern: Gere wird nach einem halben Jahrhundert in Hollywood zum ersten Mal als Hauptdarsteller in einer TV-Show zu sehen sein. Für den Spionage-Thriller «The Agency» vom Streamingdienst «Paramount+» schlüpft Gere in die Rolle eines CIA-Chefs.

Darum geht es in «The Agency»

Gere alias Bosko hat eine legendäre Vergangenheit als verdeckter Ermittler und zieht jetzt die Fäden der amerikanischen Spionageorganisation in einer Aussenstelle in London. Neben Richard Gere ist auch Co-Star Michael Fassbender (47) zu sehen, der einen CIA-Agenten namens Martians spielt, dessen Geheim- und Privatleben in der Thriller-Serie auf Kollisionskurs geraten.

Studio-CEO Chris McCarthy feiert das Gere-Engagement als echten Coup: «Richard Gere spielt in seiner eigenen Liga und wird von Generationen von Fans auf der ganzen Welt verehrt. Er hat das aussergewöhnliche Talent, Tiefe und Authentizität in jede Rolle zu transportieren.»

«The Agency», das auf einer französischen Serie namens «The Bureau» basiert, wird zurzeit bereits in London gedreht. Fassbender fungiert als Executive Producer. Wann die erste der insgesamt 10 Folgen anläuft, ist noch nicht bekannt.